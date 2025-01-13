爽領1.2億日圓！東京名校理事長「非法匯款」給員工　金流不明遭逮

▲東京女子醫科大學財務狀況不明，前理事長岩本絹子造成該校損失1.2億日圓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

東京女子醫科大學為一所擁有悠久校史，且是日本國內唯一一所只以女性為對象實施醫學教育的私立大學，在各地廣設研究單位和大學醫院。不過，該校的前理事長岩本絹子卻因瀆職罪而遭東京警視廳逮捕，其涉嫌在校舍興建工程向建築士支付不當報酬，造成校方損失約1.2億日圓，金流最終卻回流至自己的口袋。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，東京都警視廳今（13）日以涉嫌瀆職等罪，逮捕現年78歲的前東京女子醫科大學理事長岩本絹子，岩本絹子涉嫌從2018年7月至2020年2月，向一名男性一級建築士（68歲）的銀行帳戶匯款21次，金額約達1億1700萬日圓（約新台幣2457萬7780元），造成校方莫大的財物損失。

針對上述罪嫌，岩本絹子並未明確表態。

▲前理事長岩本絹子涉嫌向一名男性建築士匯款1.2億日圓做為酬勞，最後金錢流向自己。（圖／達志影像／美聯社）

警視廳調查後指出，岩本絹子從2019年起就任東京女子醫科大學的理事長，而該所大學計畫在東京都新宿區河田町校區興建2棟新校舍，因此岩本絹子向該名男性一級建築師「分21次」匯款1億1700萬日圓，作為諮詢業務的相關報酬，然而實際上該名男子卻未曾從事諮詢業務。

警視廳表示，部分金流疑似作為回扣，流到岩本絹子的口袋，因此未來將詳細調查金錢流向與用途。

根據日媒《共同社》，第三方委員會針對東京女子醫科大學的同學會組織「至誠會」資金動向不動明等事態進行調查，去年8月在報告中稱，岩本絹子獨攬大權、組織治理不完善，當時大學已經解除岩本絹子的理事障職務。

第三方委員會指出，該名一級建築士曾於2016年4月獲該校聘用為「非常勤囑託職員」，2016至2019年領取2000萬日圓的薪資，且2018至2022年收取薪資以外的3億日圓報酬。該名建築士所隸屬的事務所官網顯示，其在醫療設施等建築方面擁有豐富經驗。

▲東京女子醫科大學現任理事長清水治向大眾道歉。（圖／達志影像／美聯社）

《日本放送協會》指出，東京女子醫科大學在11年前的2014年爆發「異丙酚事件」，當時一名2歲男童在該校經營的大學附屬醫院接受手術，豈料卻因異丙酚（鎮靜劑）的投藥時間過長而死亡，2名醫師以業務過失致死罪起訴，此後該校能夠領取的補助款大為減少，校方在經營上陷入困境。

岩本絹子曾就讀東京女子醫科大學，在大學醫院、私立醫院皆有工作經驗，且還曾在東京都江戶川區開設婦產科診所，2014年擔任該校副理事長後整頓該校財務，大砍人事經費，2017年才終於轉虧為盈，然而新冠疫情時財務狀況再度惡化，加上護理師、醫師因不滿夏季加班費遭砍而相繼辭職，校方財務出現明顯問題。

據悉，岩本絹子2024年3月就因校方金流不明等問題，而遭到警視廳調查。岩本絹子涉嫌與50多歲女性職員共謀，非法領取東京女子醫科大學「至誠會」的資金，2年內盜領2000萬日圓。對此，警視廳針對學校、岩本絹子的住處進行搜索，進而發現此一事件，整起案情在調查上宛如拼圖般困難。