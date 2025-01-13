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爽領1.2億日圓！東京名校理事長「非法匯款」給員工　金流不明遭逮

▲▼日本東京女子醫科大學前理事長岩本絹子涉嫌向一名不存在的男性建築士匯款做為酬勞，最後金錢流向自己，造成校方損失1.2億日圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京女子醫科大學財務狀況不明，前理事長岩本絹子造成該校損失1.2億日圓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

東京女子醫科大學為一所擁有悠久校史，且是日本國內唯一一所只以女性為對象實施醫學教育的私立大學，在各地廣設研究單位和大學醫院。不過，該校的前理事長岩本絹子卻因瀆職罪而遭東京警視廳逮捕，其涉嫌在校舍興建工程向建築士支付不當報酬，造成校方損失約1.2億日圓，金流最終卻回流至自己的口袋。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，東京都警視廳今（13）日以涉嫌瀆職等罪，逮捕現年78歲的前東京女子醫科大學理事長岩本絹子，岩本絹子涉嫌從2018年7月至2020年2月，向一名男性一級建築士（68歲）的銀行帳戶匯款21次，金額約達1億1700萬日圓（約新台幣2457萬7780元），造成校方莫大的財物損失。

針對上述罪嫌，岩本絹子並未明確表態。

▲▼日本東京女子醫科大學前理事長岩本絹子涉嫌向一名不存在的男性建築士匯款做為酬勞，最後金錢流向自己，造成校方損失1.2億日圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲前理事長岩本絹子涉嫌向一名男性建築士匯款1.2億日圓做為酬勞，最後金錢流向自己。（圖／達志影像／美聯社）

警視廳調查後指出，岩本絹子從2019年起就任東京女子醫科大學的理事長，而該所大學計畫在東京都新宿區河田町校區興建2棟新校舍，因此岩本絹子向該名男性一級建築師「分21次」匯款1億1700萬日圓，作為諮詢業務的相關報酬，然而實際上該名男子卻未曾從事諮詢業務。

警視廳表示，部分金流疑似作為回扣，流到岩本絹子的口袋，因此未來將詳細調查金錢流向與用途。

根據日媒《共同社》，第三方委員會針對東京女子醫科大學的同學會組織「至誠會」資金動向不動明等事態進行調查，去年8月在報告中稱，岩本絹子獨攬大權、組織治理不完善，當時大學已經解除岩本絹子的理事障職務。

第三方委員會指出，該名一級建築士曾於2016年4月獲該校聘用為「非常勤囑託職員」，2016至2019年領取2000萬日圓的薪資，且2018至2022年收取薪資以外的3億日圓報酬。該名建築士所隸屬的事務所官網顯示，其在醫療設施等建築方面擁有豐富經驗。

▲▼東京女子醫科大學現任理事長清水治向大眾道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京女子醫科大學現任理事長清水治向大眾道歉。（圖／達志影像／美聯社）

《日本放送協會》指出，東京女子醫科大學在11年前的2014年爆發「異丙酚事件」，當時一名2歲男童在該校經營的大學附屬醫院接受手術，豈料卻因異丙酚（鎮靜劑）的投藥時間過長而死亡，2名醫師以業務過失致死罪起訴，此後該校能夠領取的補助款大為減少，校方在經營上陷入困境。

岩本絹子曾就讀東京女子醫科大學，在大學醫院、私立醫院皆有工作經驗，且還曾在東京都江戶川區開設婦產科診所，2014年擔任該校副理事長後整頓該校財務，大砍人事經費，2017年才終於轉虧為盈，然而新冠疫情時財務狀況再度惡化，加上護理師、醫師因不滿夏季加班費遭砍而相繼辭職，校方財務出現明顯問題。

據悉，岩本絹子2024年3月就因校方金流不明等問題，而遭到警視廳調查。岩本絹子涉嫌與50多歲女性職員共謀，非法領取東京女子醫科大學「至誠會」的資金，2年內盜領2000萬日圓。對此，警視廳針對學校、岩本絹子的住處進行搜索，進而發現此一事件，整起案情在調查上宛如拼圖般困難。

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