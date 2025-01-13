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宜蘭男監獄前遭槍擊屁股！主嫌躲到苗栗山區　警頂寒流搜山逮人

▲▼ 宜蘭監獄前一名遭擄男子跳車，中彈送醫搶救。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭康姓男子遭槍擊屁股，主嫌12日在苗栗山區落網。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭監獄前9日傳出槍響！康姓男子與藍姓男子起糾紛互毆，過程中藍男撂來2人助陣，將康男強擄到車上，康男趁隙跳車逃跑，又遭到開槍擊中臀部。警方獲報後，逮捕到涉案3人，但另名簡姓男子仍在逃，警方展開搜查後，發現簡男逃到苗栗泰安山區，而昨(12日)強烈冷氣團來襲，警方頂著寒流搜山，於凌晨2時許在一處果園內將簡男逮捕。

警方初步調查，康男與藍男9日於蘭陽發電廠發生口角衝突，不料愈演越烈，演變成互毆，過程中藍男打電話撂來簡姓、陳姓男子助陣。簡男當時搭乘李姓男子的車到場，下車後隨即對空鳴1槍恫嚇，隨後與李男聯手將康男擄上車。

但當車開到宜蘭監獄前時，康男趁隙跳車脫逃，簡男見狀隨即朝他開槍，康男臀部因此中彈，隨後送往聖母醫院救治，幸無生命危險。

警方後續成立專案小組追查，並將藍、李、陳逮捕到案，而開槍的簡男仍在逃；經警方鎖定身分後積極追查，並調閱沿路監視器，發現簡男逃到苗栗泰安山區一帶，警方12日凌晨展開搜山，於一處果園內將簡男逮捕到案。

據悉，當時簡男並無反抗，而警方後續在他身上搜出海洛因毒品，而其作案槍枝則丟棄在宜蘭某山區，警方也循線尋獲槍枝，後續將鑑定是否為制式手槍，而全案仍在積極偵辦中。

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