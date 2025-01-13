應曉薇北市5727萬房產遭扣押！她抗告堅喊沒收賄　遭高院駁回





▲應曉薇到北院北市總價5727萬房產遭扣押。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳明峯、陳韻如／台北報導

台北地檢署偵結京華城、政治獻金案，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗二度交保遭撤銷，高院11日深夜駁回抗告，4人確定續押禁見3個月。另外，北檢在偵查時，聲請扣押應曉薇名下總價5727萬元的北市房產，獲台北地院裁准，而應曉薇提出抗告後，遭高院駁回確定。

應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，不法所得逾5250萬元，遭北檢起訴確定，北檢後續向北院聲請扣押應曉薇名下位於北市、彰化的不動產以及存款。

不過，北院審理後，裁准扣押應曉薇於北市總價高達5727萬元的房產，且價值已超過犯罪所得，法官因此認為，沒有再扣押應曉薇的其他不動產、存款及股份的必要，此三部分因此不予准許。

案經應曉薇抗告，她主張自己是行使議員的問政職權，對京華城容積率並無實質影響，且她所收受的金額為捐款性質，並非賄款，認為檢方扣押無理，因此提出抗告。

不過，高院認為，北院的原裁定已有相當情資、線報或跡象等，因此可合理相信她涉嫌收賄5000多萬，且形式扣押僅在判斷有無實施扣押強制處分的必要，無須採嚴格證明法則，高院認為北院裁定並無違法或不當，也未違反比例原則，因此駁回抗告。