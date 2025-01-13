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2波冷空氣接力！明晚變天全台有雨　低溫下探6度

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，水氣增加，各地容易有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣一波波，中央氣象署指出，明天清晨受到輻射冷卻作用影響，預估高雄以北及宜蘭出現10度以下低溫，新竹、苗栗可能有6度以下低溫，明晚大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，水氣增加，各地易有短暫雨，周日晚間另一波冷空氣南下，氣溫再度下降。

氣象署預報員趙竑說，今天清晨受到冷空氣影響，加上環境偏乾的輻射冷卻作用明顯，各地廣泛出現10度以下低溫，局部地區甚至出現6度以下低溫，感受寒冷。今晨本島最低溫在苗栗三灣僅1度，新竹峨嵋2.1度，雲林虎尾5.3度。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今日清晨低溫分布情形。（圖／氣象署提供）

他表示，低溫狀況持續到明天清晨，仍然有輻射冷卻作用的影響，預估高雄以北及宜蘭局部地區出現10度以下的低溫，新竹、苗栗是輻射冷卻好發區域，甚至會出現6度以下的低溫。

趙竑表示，今天環境風場偏向東風，東半部雲量較多，西半部屬於晴朗無雲天氣，受到太陽加熱影響，白天高溫明顯回升。目前台灣南邊區域有個廣泛雲帶，南方水氣在明晚逐漸往台灣輸送，但明天清晨依舊偏乾，留意輻射冷卻造成的低溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑說，未來一周天氣，高壓逐漸移動到偏向長江出海口外海，風場偏東風到東南風環境，今天回溫明顯。明晚大陸有個高壓由西往東移動，又有一波冷空氣影響，預估強度為大陸冷氣團等級，影響到周四。

他表示，周五晚上高壓逐漸出海，環境風場轉為東風，周五晚間冷空氣稍微減弱，周五、周六偏向東風到東南風環境，周日晚上大陸又有一波冷空氣南下，多加留意氣象署資訊。

溫度趨勢，趙竑指出，今天白天大部分地區接近20度高溫，但日夜溫差大，明天白天也是類似。明晚開始下一波大陸冷氣團南下，搭配南方雲系北移，天氣有很大變化，前期感受較濕冷，周四、周五回到乾冷空氣，這波冷空氣最低溫周四，西半部低溫12至14度，東半部15、16度，周五冷空氣減弱，溫度稍微回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，趙竑說，未來水氣變化分為4個階段，今天到明天白天比較穩定，各地降雨機率不高；明晚到周三北部、東半部易有局部短暫雨，加上南方水氣北移， 南部、中部山區都容易有降雨，連中部平地也會有零星飄雨。

他表示，周四、周五環境轉乾，以東半部降雨為主，西半部山區在周四有零星飄雨，周五之後僅東半部有降雨狀況。另外，明晚到周四清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪或路面積冰的情形。

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