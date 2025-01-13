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印度村莊現怪病！30多人突「集體嚴重脫髮」...連鬍子都掉光

近日，印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）部分村莊出現怪異現象，3個不同村落超過30名村民突然開始集體嚴重脫髮，有人在短短幾天內變成禿頭。（圖／翻攝X／IndiaToday）

▲有人在短短數天變成禿頭，當地居民都陷入恐慌。（圖／翻攝X／IndiaToday）

圖文／CTWANT

近日，印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）部分村莊出現怪異現象，3個不同村落超過30名村民突然開始集體嚴重脫髮，不僅有人在短短幾天內變成禿頭，甚至有人發現自己的鬍子都在脫落。當地衛生部門指出，調查後發現，大部份發病村民頭皮上，皆檢驗出被某種真菌感染，但仍需進行更多檢測，才能知道導致村民脫髮的確切原因。

根據印媒《今日印度》報導，馬哈拉施特拉邦郊區的邦德岡（Bondgaon）、卡瓦德（Kalwad）和興納（Hingna）3個村莊，最近陸續出現村民「集體落髮」的怪異現象，約有30多名村民深受怪病所困擾。一名老婦人受訪時表示，從1月5日起，發現自己的頭髮開始莫名脫落；另有一名年輕人表示，他的髮量在過去10天裡急劇減少，甚至連臉上的鬍鬚都開始脫落。

報導還指出，少數狀況最嚴重的村民，甚至在幾天之內就掉光了頭髮，前後劇烈的差距，讓附近地區都陷入了恐慌。

當地衛生部門接獲村長的通報後，緊急派出人員前往當地對掉髮的民眾進行採樣調查，一名專家指出，大約有99%的脫髮者，頭皮上都檢驗出被真菌感染，但對於這種真菌的來源卻無法確定。

目前，衛生部門已從這3個村莊採集水樣本送驗，以檢查水中是否含有會加重真菌感染的重金屬。檢測結果將在2到3天後出爐，但目前還無法認定這些真菌就是導致村民們脫髮的直接原因。

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