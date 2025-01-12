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冷到沒完沒了！　下波強冷空氣時間曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周三下午2時地面氣壓及降水圖（上圖左）顯示，鋒面雨帶挾強冷空氣南下；最新歐洲模式周四晚間8時850百帕氣溫及風場圖（上圖右）顯示，零度（紅）線在北部近海。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

冷到沒完沒了！氣象專家吳德榮提醒，今日入夜強輻射冷卻發威，將創此波平地的最低氣溫，甚至於出現5度左右的極端低溫；周三另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島各縣市的平地最低氣溫前3依序為：新北石碇區7.5度，苗栗三灣鄉7.7度，基隆七堵區8.5度，台北市的平地最低氣溫為南港區9.5度，各地區的平地最低氣溫約在8至11度。

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吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天至周一晨仍受強烈大陸冷氣團影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻發威，將創此波平地的最低氣溫，甚至於出現5度左右的極端低溫，而台北測站亦有短暫觸及寒流標準的機率。

吳德榮表示，周一白天起至周二各地晴朗穩定，冷空氣減弱，逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低；周三另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降越晚越冷；周四至周五晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低，天氣逐漸轉乾。

吳德榮分析，周五白天起至下周日冷空氣逐日減弱，氣溫回升；最新歐洲模擬其強度略微調強，但仍比目前這波稍弱，以大陸冷氣團的機率為最高，但不是最後定論，模式不排除還會繼續微調，應密切觀察。

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