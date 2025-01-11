立法院首屆「小小議長體驗營」起跑　1／15起報名限40人

▲小朋友站上議事台，感受議事流程的莊嚴與意義。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法院為了從小扎根民主，讓下個世代了解台灣一路走來的民主歷程得來不易，2月8日在台中霧峰的立法院民主議政園區舉辦首屆「小小議長體驗營」，藉由輕鬆活潑的闖關遊戲，讓孩子們體驗民主制度的運作，1月15日起開放報名，名額限40人，年齡限7至9歲，家長們請把握機會。

立法院中南部服務中心邱俊龍主任表示，位在霧峰的立法院民主議政園區，是一座結合歷史、教育與文化的多功能園區，園區內設有民主時刻館、議政博物館、議蘆會館、朝琴紀念館，保存了台灣省議會的歷史記憶，更提供參訪者親身體驗議政運作的機會。

▲小朋友踴躍舉手發言，展現未來小小議長的風采。

今年首次舉辦的「小小議長體驗營」，藉由多項趣味關卡與互動體驗，讓小朋友了解議會的運作方式，並從實作中學習團隊合作與溝通技巧，打下公共事務參與的基礎。每個參加者還能獲得專屬識別證和小小議長證書，並帶回精美紀念品，留下難忘回憶。

活動從1月15日中午12時開放報名，採線上報名制，分上午場和下午場，每場限20人，年齡7至9歲（2016年2月至2018年2月），額滿為止。免費，需繳保證金500元，活動後退回，每個小朋友至少1名家長陪同，至多2人，小朋友請穿著白色襯衫（長、短袖不拘），搭配深色長褲，避免穿著拖鞋或涼鞋。

▲小朋友上選舉車互動道具，手持大聲公感受競選滋味。

▲立法院民主議政園區是台灣民主教育的重要基地。

▲小朋友化身議長，自信滿滿地展現未來領袖的風範。