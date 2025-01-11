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快訊／17縣市低溫特報！4地非常寒冷　凍到明晚

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（11日）上午10時30分針對17縣市發布低溫特報，因11日至13日清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今至明（12日）大台北、基隆及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣、連江縣等17縣市，預計影響時間將持續到12日晚上7時。

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低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣、連江縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；白天北部及東北部高溫僅14至16度，花東及中南部地區17至22度。另外，東半部地區、桃園以北、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨。

明天周日持續受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部10至17度，中部10至21度，南部12至23度，花東15至20度；降雨部分，因為環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

資料來源：氣象署

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