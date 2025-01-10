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新北春安專案勞檢啟動　首站臺北港倉儲、物流勞工

▲新北春安專案勞檢啟動。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市勞工局長陳瑞嘉率隊前往臺北港實施檢查，首站為貨櫃碼頭公司，提醒遵循勞基法規定與安全規範。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆年節將至，為避免勞工因加班趕工而發生職災，新北市勞動檢查處即日起至2月中旬將執行春安專案勞動檢查，今（10日）上午並由勞工局長陳瑞嘉率隊前往臺北港實施檢查，並為勞工朋友送上關懷物資，正式宣布春安啟動。這段期間勞檢處將鎖定物流、倉儲、國道客運業等實施專檢，提醒事業單位務必注意工時規定與職場安全，讓勞工朋友和旅客都能平安健康過好年。

新北市勞工局說明，因年節前夕貨量暴增，貨櫃倉儲業常需配合加班運送，因此一早陳瑞嘉就頂著寒風和低溫，先到臺北港的貨櫃碼頭公司，在總經理高國隆的陪同下，關心勞工「拆櫃」與分類作業，同時檢視貨物堆置、堆高機卸貨及輸送帶轉運等作業情形。高總經理表示，過年、耶誕、購物節等特定節日，貨櫃到港數量會暴增，公司都會注意勞工出勤時數，陳局長也提醒春安期間都能遵循勞基法相關規定與安全規範。

▲新北春安專案勞檢啟動。（圖／新北市勞工局提供）

▲東立物流董事長施皇吉向勞工局長陳瑞嘉介紹車輛防盜措施。

隨後勞工局長陳瑞嘉轉往汽車進出口業務的東立物流，在董事長施皇吉的帶領下，逐站瞭解清洗、除膠、裝配、檢修等作業情形，並由勞檢處同仁檢視機械設備的安全防護設備，以及人員、機具動線管理等預防措施。目前東立物流負責國內相當高比例的進口車，未來還會承租南碼頭新廠館，陳局長於巡視期間一樣提醒勞資雙方注意現場安全管理，務必落實現場防護工作。

勞檢處進一步說明，實施春安專案檢查期間，勞檢員將前往企業現場實施檢查，要求雇主應落實安全衛生防護工作，例如倉儲、物流業者操作堆高機堆置或搬運貨物時，應規劃運行路線並設置管制引導人員，以避免意外發生。另春節期間是返鄉及旅遊高峰期，也特別提醒客運業者應避免駕駛超時工作而影響行車安全。

▲新北春安專案勞檢啟動。（圖／新北市勞工局提供）

▲勞工局長陳瑞嘉10日率隊前往臺北港實施檢查，並為勞工朋友送上關懷物資。

勞檢處最後呼籲，根據以往防災經驗，如有墜落危險的工作場所，應優先設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，升降機應有必要的安全裝置並定期實施安全檢查，衝剪機械也應設置護罩或護圍等防護設備，尤其機器在歲修保養時，應確實切斷電源停止運轉，並上鎖管制。

另外為防範火災、爆炸危害，液化石油氣、有機溶劑等危害性化學品的儲存或使用場所，應採取通風、換氣等措施。此外，雇主使勞工加班或輪班時，應隨時注意人員健康情況，並遵守勞基法工時上限，期盼在勞雇雙方共同努力下，營造一個安心及友善的工作職場。

▲新北春安專案勞檢啟動。（圖／新北市勞工局提供）

▲陳瑞嘉在東立物流董事長施皇吉的帶領下，逐站瞭解清洗、除膠、裝配、檢修等作業情形。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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