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桃園啟動藝企合作藝術平權計劃　為偏鄉種下文化藝術種子

▲桃園啟動藝企合作藝術平權計劃

▲市長張善政、文化局長邱正生，偕同給益州集團和金寶電子，啟動藝企合作藝術平權計劃。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園藝企合作藝術平權計畫」記者會，10日於市府文化局舉行。市長張善政出席活動致贈感謝狀給益州集團和金寶電子，肯定企業支持，讓優秀表演藝術團隊能夠深入桃園，在偏鄉學童心中種下文化藝術種子，也盼藉此計畫培育出新一代的文化藝術人才及愛好者。

▲桃園啟動藝企合作藝術平權計劃

▲張善政致贈感謝狀給益州集團創辦人秦嘉鴻(右)。（圖／市府提供）

張善政指出，去（113）年市府曾邀請灣聲樂團至桃園展演中心，展開「灣聲樂團臺灣行腳第12季音樂會」，並安排偏鄉學童前往展演中心欣賞演出，惟因交通因素，能夠親自參與音樂體驗的學生仍然有限，本次計畫帶領優質表演團體至偏遠地區演出，定能讓更多學童就近體驗文化藝術魅力。

▲桃園啟動藝企合作藝術平權計劃

益州集團創辦人秦嘉鴻指出，偏鄉地區的文化藝術資源挹注尤為重要，益州集團將持續支持市府推動相關計畫，將藝術平權活動發揚光大，豐富偏遠地區的文化藝術氣息。

文化局長邱正生表示，過去藝文類活動多半選擇在交通方便、人口稠密、場地寬敞的地區舉辦，而偏遠地區的藝術及文化資源相對匱乏，因此文化局與桃園市文化基金會秉持文化人的理想及願景，攜手在地企業推動本計畫，讓偏鄉孩童能夠近距離接觸藝術文化活動，透過親身參與激發興趣和天賦。

▲桃園啟動藝企合作藝術平權計劃

▲張善政致贈感謝狀給金寶電子永續長游乃溥 (右)。（圖／市府提供）

文化局指出，本計畫表演活動將於今（114）年3月正式啟動，共25個場次，由汲音交響管樂團、狂美交響管樂團、金喇叭銅管樂團、風雅頌古箏樂團、桃園市國樂團、蘋果劇團、桃興閣掌中劇團等優質演藝團隊，分別至龜山區、蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區、大溪區、龍潭區、復興區巡迴，帶來精采演出，落實藝文平權，讓更多市民能夠在生活中就近享受藝術的滋養。

包括：益州集團創辦人秦嘉鴻、金寶電子永續長游乃溥副總經理、台益豐公司業務經理秦安杰、市府文化局長邱正生、桃園區副區長邱創正、新莊國小校長何基誠、頂社國小校長孫俊國、桃園市國樂團團長林子鈺、蘋果劇團團長方國光、狂美交響管樂團團長謝韋民、金喇叭銅管樂團團長余尚駿，及汲音交響管樂團行政總監楊墨等均一同出席活動。

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