繁殖貓咪牟利拒繳罰款！黑心業者汐止透天厝被查封強制拍賣

▲新北市汐止區沈姓男子積欠稅款房產遭拍賣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區沈姓男子因未取得繁殖許可，非法經營貓舍並繁殖交易43隻貓隻，違反《動物保護法》遭罰60萬元，另因交通罰款、所得稅及房屋稅等稅款，滯欠金額共達76萬餘元。士林分署查封其房產，經4次拍賣，最終以815萬元拍定，成功清償部分欠款，同時更落實行政院「五打七安」政策，維護國家公平正義。

沈男未取得繁殖許可，於汐止區非法經營種貓繁殖及交易，於2019年被北市動物保護處查獲飼養43隻貓隻，包括多隻未絕育的英國短毛種貓及幼貓，違反《動物保護法》，遭裁罰60萬元。

此外，沈男於2022至2023年間多次交通違規，包括未打方向燈、闖紅燈、違停及超速等，共被裁罰26次，金額約4萬餘元，另因未繳綜合所得稅、房屋稅、地價稅及使用牌照稅等稅款，滯欠總額高達76萬餘元。

士林分署多次催繳無果，於2021年查封沈男名下位於汐止堪農山莊的兩層樓透天厝，並展開拍賣程序。沈男態度消極，未主動清償，士林分署最終於2024年11月11日完成第4次拍賣，該房產以815萬元拍定，超出底價102萬元，清償部分稅款、罰鍰及抵押債權。

士林分署表示，對於違反行政法規與交通違規案件執行絕不鬆懈，並提醒民眾自律遵守相關規範，及早繳清罰款或提出償還計劃，避免因財產查扣或限制出境等法律後果影響自身權益，本案展現執行單位對違法行為的堅決態度，落實行政法規，維護國家稅收與交通安全。