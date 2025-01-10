「數位生命線」面臨挑戰！海洋大學教授江雅綺籲：強化台灣海纜保護與蒐證機制

記者陳弘修／台北報導

台灣海洋大學法政學院教授江雅綺表示，海纜擔當台灣的聯外通訊重責大任，如同台灣的「數位生命線」，保護海纜安全就是強化數位韌性，無庸置疑。江雅綺提醒，大海茫茫無際，即使有法律條文，首先遇到的難題就是：倘若有人(不管是故意或過失)毀損海纜，如何盡快進行蒐證? 誰又有權主張管轄?

中華電信海底電纜日前遭疑似1艘喀麥隆籍貨輪拖斷，海巡署在聲明中指出，不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。對此，江雅綺10日也在臉書上發文，針對台灣聯外通訊的海底電纜遭到破壞一事，發表她與退休檢察官陳瑞仁研析後的共同觀察與建議。

江雅綺表示，2024年11月，芬蘭、德國、瑞典與立陶宛間的兩條海底電纜在短短24小時內遭到損壞。初步懷疑中，涉事的中國貨船「伊鵬3號」被發現停泊於公海，隨後丹麥、德國、瑞典等國派出海軍和警察登船檢查。這一事件引發國際關注，也再次喚起了台灣對海纜保護的警覺。

江雅綺進一步指出，台灣早在2023年就曾發生類似事件，當時中國漁船拖斷台灣與馬祖間的海纜，引發立法院關注，並迅速通過修訂《電信管理法》第72條，將海纜損壞列為刑事處罰範圍。然而，海上電纜損壞的司法管轄問題仍然複雜。根據國際海洋法規定，如果損壞發生在台灣的領海內，台灣可行使司法管轄權；但若發生在專屬經濟區或公海，則需依船旗國法進行追訴。

江雅綺強調，即使台灣目前在某些海域無法直接管轄，仍可進行臨檢或登船蒐證，並將資料交由船旗國處理。倘若船旗國未履行義務，台灣可根據國際慣例進行補充性追訴。另外，她也提醒，為加強對海纜的保護，建立完善的電信、海巡與檢察機關之間的通報與蒐證標準作業程序，已成當前亟待解決的問題，政府與民間單位不能輕易忽視。