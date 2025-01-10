　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「數位生命線」面臨挑戰！海洋大學教授江雅綺籲：強化台灣海纜保護與蒐證機制

▲▼中華電信證實海底電纜遭拖斷，肇事貨輪抓到了。（圖／海巡署提供）

記者陳弘修／台北報導

台灣海洋大學法政學院教授江雅綺表示，海纜擔當台灣的聯外通訊重責大任，如同台灣的「數位生命線」，保護海纜安全就是強化數位韌性，無庸置疑。江雅綺提醒，大海茫茫無際，即使有法律條文，首先遇到的難題就是：倘若有人(不管是故意或過失)毀損海纜，如何盡快進行蒐證? 誰又有權主張管轄?

中華電信海底電纜日前遭疑似1艘喀麥隆籍貨輪拖斷，海巡署在聲明中指出，不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。對此，江雅綺10日也在臉書上發文，針對台灣聯外通訊的海底電纜遭到破壞一事，發表她與退休檢察官陳瑞仁研析後的共同觀察與建議。

江雅綺表示，2024年11月，芬蘭、德國、瑞典與立陶宛間的兩條海底電纜在短短24小時內遭到損壞。初步懷疑中，涉事的中國貨船「伊鵬3號」被發現停泊於公海，隨後丹麥、德國、瑞典等國派出海軍和警察登船檢查。這一事件引發國際關注，也再次喚起了台灣對海纜保護的警覺。

江雅綺進一步指出，台灣早在2023年就曾發生類似事件，當時中國漁船拖斷台灣與馬祖間的海纜，引發立法院關注，並迅速通過修訂《電信管理法》第72條，將海纜損壞列為刑事處罰範圍。然而，海上電纜損壞的司法管轄問題仍然複雜。根據國際海洋法規定，如果損壞發生在台灣的領海內，台灣可行使司法管轄權；但若發生在專屬經濟區或公海，則需依船旗國法進行追訴。

江雅綺強調，即使台灣目前在某些海域無法直接管轄，仍可進行臨檢或登船蒐證，並將資料交由船旗國處理。倘若船旗國未履行義務，台灣可根據國際慣例進行補充性追訴。另外，她也提醒，為加強對海纜的保護，建立完善的電信、海巡與檢察機關之間的通報與蒐證標準作業程序，已成當前亟待解決的問題，政府與民間單位不能輕易忽視。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
龍年加持無效！2024新生兒再創新低　比虎年還少
快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷
快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡
快訊／台塑四寶2024營運逆風　年終開獎
鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵　虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦
快訊／62票反對、51票贊成！藍白聯手再贏表決
鬼鬼2年前凍卵！突爆未婚生女　姚黛瑋曝：完全不意外
抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦
拍到「寂靜星系熄火」　台大揭密：可能有超大黑洞
輝達總部選台電南港土地、一殯舊址？　郭智輝：大家都猜錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴宴88會館？黃國昌曾要柯文哲「說清楚」　他酸：如今卻端走民眾黨

龍年加持無效！2024新生兒再創新低　僅13萬4856人比虎年還少

教授控「財劃法影響研究經費」　王鴻薇轟側翼：8年27研究案拿3億

「數位生命線」面臨挑戰！海洋大學教授江雅綺籲：強化台灣海纜保護與蒐證機制

快訊／票票入匭！藍白聯手再贏表決　《憲訴法》修正覆議案未通過

陳亭妃指政黨只是輔助「非罷免主角」　「罷免與否須由人民評斷」

綠委妻手機疑遭國民黨籍里長侵占　賴瑞隆回應了

轟民眾黨「111釘孤枝」挺涉貪　律師：干預司法簡直民主之恥

公教團體籲比照警消停砍退休金　銓敘部：將使退撫基金用罄年度提前

酸黃國昌「顫神」揭弊揭一半　黃智賢：假裝不知道柯文哲去過88會館

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

赴宴88會館？黃國昌曾要柯文哲「說清楚」　他酸：如今卻端走民眾黨

龍年加持無效！2024新生兒再創新低　僅13萬4856人比虎年還少

教授控「財劃法影響研究經費」　王鴻薇轟側翼：8年27研究案拿3億

「數位生命線」面臨挑戰！海洋大學教授江雅綺籲：強化台灣海纜保護與蒐證機制

快訊／票票入匭！藍白聯手再贏表決　《憲訴法》修正覆議案未通過

陳亭妃指政黨只是輔助「非罷免主角」　「罷免與否須由人民評斷」

綠委妻手機疑遭國民黨籍里長侵占　賴瑞隆回應了

轟民眾黨「111釘孤枝」挺涉貪　律師：干預司法簡直民主之恥

公教團體籲比照警消停砍退休金　銓敘部：將使退撫基金用罄年度提前

酸黃國昌「顫神」揭弊揭一半　黃智賢：假裝不知道柯文哲去過88會館

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

LINE Pay 2024年營收近63億年增逾3成　創歷年新高

赴宴88會館？黃國昌曾要柯文哲「說清楚」　他酸：如今卻端走民眾黨

涉嫌蓄意縱火！　洛杉磯1男遭逮捕

快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷

以為野火不會燒過來　82歲翁堅持不撤「一睡不醒」死在床上

寶佳機構再進軍14期　拿下同業洲際段700坪土地

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

夏普旗艦新機AQUOS R9 Pro突襲上市　主打業界最大感光元件

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

被限期說明身分證爭議　詹江村：政治追殺

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

警消年改缺錢　最大詐團預算砍光就夠

快訊／票票入匭！藍白聯手再贏表決　《憲訴法》修正覆議案未通過

陳佩琪：柯文哲像個失智前兆的老人

民眾黨「111釘孤枝」明登場！　13國民黨立委將現身力挺

PO文怨「鬥輸姊姊」謝典林突關臉書粉專

民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮預估：人數會超過10萬人

謝典林怨「鬥輸姊姊」爆家族內鬥！爸爸說話了

退休警所得替代率80％　律師：沒道理勞工買單

目睹柯文哲多次帶錢回家？　陳佩琪已提告許富舜

內政部發錢了！　近日將撥款發放村里長7.5萬事務補助費

黃國昌接代理黨主席　林濁水點問題：民眾黨危機恐怕快開始了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面