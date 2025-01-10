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Zara未來10天將「連關4家陸門市」　母公司回應：不會退出中國

▲▼ZARA連關4家中國門市。（圖／翻攝自微博）

▲Zara為快時尚品牌之一。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

西班牙連鎖服裝品牌Zara近日遭傳，將在未來10天內，關閉深圳龍崗萬科廣場門市、長沙薈聚商場門市、長沙北辰三角洲大悅城門市、貴陽印象城門市。將連續關閉4家門市的消息，也讓不少業內人士懷疑，是「Zara退出中國的倒數計時」。

據《紅星新聞》報導， Zara母公司Inditex集團對此回應，「上述4家門市確實將關閉，其中，上述位於深圳的門市，將在1月15日營業結束後，正式閉店，另外3家門市都將在1月19日營業結束後，正式休店。」

對於Zara連關4家店，被市場解讀為Zara進入「退出中國倒數計時」的說法，Inditex表示，「Zara目前在中國市場經營超過70家門市，不會退出中國，相關說法不實，Zara一直不斷優化和升級門市，通過開設更大規模的門市，同時借助高效的數位化創新技術，為中國消費者帶來，更加整合的時尚體驗。」

▲Zara目前在中國擁有。（圖／翻攝自微博）

▲Zara陸續撤出多個中國二線城市。（圖／翻攝自微博）

Inditex透露，2025年上半年，Zara將在南京開設旗艦店，這將是該品牌在亞洲最大的門市之一，「此外，今年Zara也將持續升級其他門市，例如，深圳壹方城門市目前正在進行翻新，上海南京東路旗艦店也已列入計畫。」

報導指出，近幾年，Zara陸續撤出多個二線城市，惠州、東莞等城市的門市也已清零，截至2024年1月31日，Zara在中國的門市數量為96家，相較於2018年的峰值183家已縮減近半數。

Inditex集團也在2021年，關閉了Pull&Bear、Bershka和Stradivarius在中國的全部門門市。Inditex去年10月宣布，在2024年11月關閉Oysho天貓官方旗艦店。

Inditex集團2024年12月11日發布的財報顯示，2024年2月1日至2024年10月31日，公司營收年增7.1%至274億歐元，淨利成長8.5%至44億歐元，毛利率年增4個基點達59.4%。

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