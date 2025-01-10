抓包丈夫外遇！小三喊：當個正直的賤人　正宮1理由慘吞敗

▲正宮發現丈夫外遇，與小三互相傳訊曖昧，但無法提出有利證據，法官判決敗訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

北市一名正宮懷疑丈夫與女子小花(化名)有曖昧，除了頻繁用訊息互相調情外，外出私會，甚至發生至少4次以上性行為，小花甚至還在臉書寫下，「當個正直的賤人」、「這次一定要藏好」，讓正宮氣憤不已，決定提告求償100萬元。不過，法官審理時勘驗相關證據，認為無法證明其主張屬實，且正宮也未能提出其他更有利證據，最終判決正宮敗訴。

正宮主張，她與丈夫結婚20多年，沒想到小花竟介入她的婚姻，頻繁用臉書等通訊軟體跟丈夫傳訊息調情，還聊天聊到深夜，甚至出門私會，還發生至少4次以上的性行為，讓她精神受到極大痛苦，因此決定提告求償100萬元。

正宮提出她與丈夫對峙的音檔，其丈夫表示，曾與在交友軟體上結識的女子發生性行為；另外，正宮也提出小花的臉書貼文，小花曾寫下，「開始當個正直的賤人」、「覺得被愛」、「來自北海道的愛，這次一定要藏好」。

不過法官審理時勘驗這些證據，發現其丈夫並未提及他發生性行為的對象就是小花，且小花的貼文也未見任何與人夫有關的字眼或圖片。

此外，小花在庭審時也反駁，她的貼文只是引用網路文章，正宮所述根本不是事實，且正宮的對話截圖中也沒有她的名字，完全無法證明就是她所為，認為正宮所提的證據正當性不得列為證據，因此請求法官駁回。

法官審理後認為，正宮所提證據均無法證明其丈夫與小花有不正常交往，且她也無法提出更多有利的證據來佐證，法官最終駁回正宮之訴，全案仍可上訴。