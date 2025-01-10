　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」　驚訝家長反應超冷漠

▲▼中指，比中指（示意圖／達志影像）

▲外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」，貼文引發網友熱議。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

學校老師最怕的不是頑皮的孩子，而是完全放任孩子的恐龍家長，一名在台北市某美語補習班任教的外籍老師近日在臉書表示，他執教30年來首次被小六男學生比中指，更讓他不能接受的是，學生的家長知情後竟一句話都沒有，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書表示，他執教至今已經有30年，從來沒有任何學生敢朝他比中指，因為台灣教導孩子必須尊重師長，然而現在的台灣家長似乎都沒有這種觀念了，過去6個月內有2個孩子朝他比中指，而學生的家長知情後竟一句話都沒有，這些男孩已經小學六年級了，他覺得這些孩子的未來並不樂觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，立刻吸引網友熱議，有同為教職的網友留言，「我也教六年級的孩子，有些孩子真的很可怕，家長把所有教導孩子的壓力都丟給老師，讓孩子們的行為愈加可怕，而且如果我們責罵孩子，那些家長反而會埋怨我們責罵孩子」。

原PO看了網友的留言後回覆，「確實，現在很多父母不會為孩子的行為負責，每次孩子闖禍時，只會責怪其他人」。

其他網友也說，「不懂為什麼會有這樣的學生，家庭教育很重要」、「尊師重道或者說互相尊重這件事，真的惡化得蠻嚴重的」、「身為基層教師，非常有感」、「我現在教這一屆小三學生，有幾人經常罵髒話和對同學比中指，明明家長看起來都很明理，不知道都從哪裡學來的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯野火狂燒！當局認了「控制率0%」　超過13萬居民緊急撤
朱立倫父親辭世　享嵩壽100歲
應曉薇提抗告　目前僅剩柯文哲未提
野火燒向家！洛杉磯男手握水管死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是魚骨！他吃蒸魚超怕「1暗器」：曾咬斷牙　一票人狂點頭

外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」　驚訝家長反應超冷漠

網美開心PO機票！睡醒驚見「被取消」氣炸：多噴7000元

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

快訊／高鐵人事地震「董座江耀宗卸任」　老總鄭光遠暫代

新北美術館4月正式開館！試營運、展覽規劃曝光　戶外園區連續展演

快訊／19:02花蓮縣秀林鄉規模3.8「極淺層地震」　最大震度2級

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

彰化女童發燒染黴漿菌咳不停！抗藥性增加　醫：赴日旅遊要注意

月薪不到4萬「有辦法結婚嗎？」　過來人曝1關鍵：可以接受的不少

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

【也太懂享受了～】貓咪吹暖氣睡到露肚肚+四腳朝天！

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

不是魚骨！他吃蒸魚超怕「1暗器」：曾咬斷牙　一票人狂點頭

外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」　驚訝家長反應超冷漠

網美開心PO機票！睡醒驚見「被取消」氣炸：多噴7000元

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

快訊／高鐵人事地震「董座江耀宗卸任」　老總鄭光遠暫代

新北美術館4月正式開館！試營運、展覽規劃曝光　戶外園區連續展演

快訊／19:02花蓮縣秀林鄉規模3.8「極淺層地震」　最大震度2級

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

彰化女童發燒染黴漿菌咳不停！抗藥性增加　醫：赴日旅遊要注意

月薪不到4萬「有辦法結婚嗎？」　過來人曝1關鍵：可以接受的不少

不是魚骨！他吃蒸魚超怕「1暗器」：曾咬斷牙　一票人狂點頭

Lenovo CES2025陣容公開　導入AI滿足全族群需求

黎巴嫩陸軍司令當選總統！宣誓終結以色列占領　將放棄依賴真主黨

外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」　驚訝家長反應超冷漠

蘇打綠德國拍MV「請到國際大咖」：心願已了　吳青峰還當場落淚

女師調職驚見「師生脫離苦海」花圈！怒求償20萬　法院判同行免賠

新北年度熱門閱讀排行榜出爐　心靈勵志、文學小說最搶手

綠意清新調正夯！SABON盛宴橄欖系列、Melvita綠境植香一聞就紓壓

2025新北春聯「蛇福泰吉」　侯友宜祝福幸福好運途

川普上任倒數11天　美防長宣布：將再給烏克蘭165億軍援

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

網美開心PO機票！睡醒驚見「被取消」氣炸

孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體　

只有國小體育課「會玩1運動」！萬人超討厭

韓國「必買1神物！」一票大推：幾波寒流都有夠暖

被帥哥搭訕「會進一步認識？」　網友吐實話

ChatGPT「幫挑號碼」！他刮刮樂爽中5000元：太扯了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

快訊／高鐵人事地震「董座江耀宗卸任」　老總鄭光遠暫代

高科大爆簡體字與教師名片爭議！教育部出手

更多熱門

相關新聞

夢想家主帥比中指　皮爾曼親曝實情

夢想家主帥比中指　皮爾曼親曝實情

福爾摩沙夢想家8日以32分之差，在客場慘敗給新北國王，賽後夢想家主帥皮爾曼直言，國王就是聯盟「最強球隊」的標準。另外，針對此戰第2節因為「比中指」動怒的不當舉動遭吹技術犯規，皮爾曼賽後也澄清，此舉不是針對裁判，而是國王助理教練對於場上狀況的反應，讓我覺得有點荒謬。

遭比中指怒變「橄欖球員」　女騎士嚇到恐慌症

遭比中指怒變「橄欖球員」　女騎士嚇到恐慌症

檢廉追京華城案　女秘書赴北檢作證「竟比中指」

檢廉追京華城案　女秘書赴北檢作證「竟比中指」

行車糾紛「駕駛怒比中指」挨罰7千再噴2萬

行車糾紛「駕駛怒比中指」挨罰7千再噴2萬

美國司機向警比中指被捕　獲賠568萬

美國司機向警比中指被捕　獲賠568萬

關鍵字：

中指

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

洛杉磯野火　當局認了控制率0%

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

遭解雇！41歲男靠「出租自己」年賺260萬

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

警政署新編2218萬　被爆「指名」黑熊學院協助

崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲

不爽被跟拍！男星怒衝「拍掉私生飯手機」

洛杉磯野火猛燒　好萊塢明星家被焚毀落淚

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面