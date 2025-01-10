外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」　驚訝家長反應超冷漠

▲外籍師被台灣小六生比中指「教書30年首次」，貼文引發網友熱議。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

學校老師最怕的不是頑皮的孩子，而是完全放任孩子的恐龍家長，一名在台北市某美語補習班任教的外籍老師近日在臉書表示，他執教30年來首次被小六男學生比中指，更讓他不能接受的是，學生的家長知情後竟一句話都沒有，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書表示，他執教至今已經有30年，從來沒有任何學生敢朝他比中指，因為台灣教導孩子必須尊重師長，然而現在的台灣家長似乎都沒有這種觀念了，過去6個月內有2個孩子朝他比中指，而學生的家長知情後竟一句話都沒有，這些男孩已經小學六年級了，他覺得這些孩子的未來並不樂觀。

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貼文曝光後，立刻吸引網友熱議，有同為教職的網友留言，「我也教六年級的孩子，有些孩子真的很可怕，家長把所有教導孩子的壓力都丟給老師，讓孩子們的行為愈加可怕，而且如果我們責罵孩子，那些家長反而會埋怨我們責罵孩子」。

原PO看了網友的留言後回覆，「確實，現在很多父母不會為孩子的行為負責，每次孩子闖禍時，只會責怪其他人」。

其他網友也說，「不懂為什麼會有這樣的學生，家庭教育很重要」、「尊師重道或者說互相尊重這件事，真的惡化得蠻嚴重的」、「身為基層教師，非常有感」、「我現在教這一屆小三學生，有幾人經常罵髒話和對同學比中指，明明家長看起來都很明理，不知道都從哪裡學來的」。