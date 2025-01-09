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新北美術館4月正式開館！試營運、展覽規劃曝光　戶外園區連續展演

▲▼新北美術館預計4月25日正式開館。（圖／濱田英明攝影／新北市美術館提供）

▲新北美術館預計4月25日正式開館。（圖／濱田英明攝影／新北市美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

「新北美術館」歷經多年籌備，如今宣告將於4月25日正式開館，以「全民美術館」為定位，打造一個積極傾聽、回應、鼓勵參與、協作的新文化地標，預計4月8日至4月13日試營運，目前已規劃幾檔展覽，更預告戶外園區將連續數周帶來開館系列展演活動，5月30日還有新北市台臺北市共同主辦的「2025世界壯年運動會」閉幕活動。

▲▼新北美術館預計4月25日正式開館。（圖／呂國瑋攝影／新北市美術館提供）

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▲新北美術館宣告4月25日正式開館。（圖／呂國瑋攝影／新北市美術館提供）

新北市長侯友宜提到，新美館是新北市政府推動地方發展與城市再造的重要文化建設，從108年至114年，整體工程市府累計總投入經費近30億元。自90年開始醞釀興建，歷經國際競圖、工程招標流標，以及工程期間遭逢肺炎疫情爆發、全球性缺工、缺料情事及原物料價格上漲等挑戰，特別感謝市府相關局處、所有軟硬體參與團隊、歷任縣市長的共同努力以及民意代表、地方仕紳的支持。

新北美術館採行政法人體制運作，從113年8月23日成立運作，首屆董事長由新北市副市長劉和然擔任，首任館長則由有豐富藝術機構創辦營運、策展經驗的資深藝文工作者賴香伶出任。

▲▼新北美術館預計4月25日正式開館。（圖／呂國瑋攝影／新北市美術館提供）

▲新北美術館館長賴香伶，說明發展願景及開館展覽規劃。（圖／呂國瑋攝影／新北市美術館提供）

賴香伶說，新美館不單是展示藝術作品的場域，更希望成為一座重視傾聽，回應觀眾與社會期待的美術館。以社會服務態度及多元包容觀點，促進不同社群間的深度對話，實踐美術館的社會影響力。

賴香伶也透露新美館的願景，包括迎接開館的展覽和藝術計畫，像是「往來／照見—新美館典藏研究展」梳理新北市藝術發展脈絡、「基進城市」探討新北在地與全球藝術共振的國際主題策劃展、「再自然不過的事」鼓勵觀眾參與共創互動；還有新美館灰盒空間委製計畫「新店男孩：Don't Worry, Baby」、美術館大廳、廊道空間藝術計畫等。

為迎接這座嶄新的藝文新地標，新美館開館時，除了規劃的各展覽與教育推廣活動外，在戶外園區也將連續數周，帶來特別企劃的開館系列展演活動。此外在5月30日還有新北市和台北市共同主辦的「2025世界壯年運動會」閉幕活動。

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