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嘉義分署法拍好熱鬧　王貞治訪台親筆簽名卡+海報1萬1拍出

▲▼ 王貞治訪台親筆簽名卡及海報照片 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

▲嘉義分署114年首次法拍會結合公益弱勢及就業諮詢設攤， 王貞治訪台親筆簽名卡及海報照片也以1萬1千元拍出  。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署日前舉辦114年首次擴大聯合拍賣會，除了上下午雲林、嘉義二地有不動產拍賣外，嘉義分署更在門前廣場進行動產拍、變賣活動，各式拍賣及變賣物件琳瑯滿目，吸引大批民眾搶購撿便宜。

▲▼ 嘉義分署114年首次法拍會結合公益弱勢及就業諮詢設攤，讓法拍會不只是法拍會。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

現場有「嘉義市腦性麻痺協會」、及「嘉義市啟智協會」等公益弱勢團體設攤，「嘉義縣銀髮人才服務據點」則提供民眾就業諮詢服務，公益弱勢及就業諮詢團體設攤，讓法拍現場充滿愛心關懷，讓法拍會不只是法拍會。

▲▼ 嘉義分署114年首次法拍會結合公益弱勢及就業諮詢設攤，讓法拍會不只是法拍會。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

拍賣成果不動產部分，雲林縣土庫鄉、水林鄉及嘉義縣民雄鄉、六腳鄉共有4筆土地拍定，金額共計103萬餘元。汽車部分凌志（Lexus）、國瑞（TOYATA）、中華（MITSUBISHI）等廠牌4部車輛拍定，金額為5千元至12萬元不等；陽信、太平洋電線電纜等公司股票及祥獅獻瑞等精美藝品也都拍定，再減價重啟拍賣的王貞治訪台親筆簽名卡及海報以1萬1千元拍定，至於其他職棒、職籃明星球員卡也吸引多人探詢，表示下次再減價後會進場競買。

▲▼ 嘉義分署114年首次法拍會結合公益弱勢及就業諮詢設攤，讓法拍會不只是法拍會。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

變賣物品包括紅茶、綠茶、濾掛咖啡、咖啡豆、手工生餛飩、薯餅、薄鹽醬油、五仁辣麻果油、紅薑黃粉、機能凍飲、葉黃素飲、手工皂、毛巾、大浴巾、石墨烯科技升級壓力纖體褲及HELLO KETTY提袋等，賣出金額也有16萬餘元。「嘉義市腦性麻痺協會」及「嘉義市啟智協會」設攤販賣的麵包、吐司等都受到現場民眾歡迎，民眾購買金額達9千餘元。至於提供55歲以上民眾求職就業諮詢、媒合的「嘉義縣銀髮人才服務據點」攤位，也有多位民眾前往洽詢瞭解。

▲▼ 嘉義分署114年首次法拍會結合公益弱勢及就業諮詢設攤，讓法拍會不只是法拍會。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

民眾前來嘉義分署法拍會，不但能以低於市價的實惠價格買到理想物件，還能諮詢就業資訊及做公益，真是一舉數得。嘉義分署會持續加強查封欠稅義務人的動產及不動產，於每月123聯合拍賣日進行法拍，民眾如對拍賣、變賣相關事宜有任何問題，請上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人為您服務。

 
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