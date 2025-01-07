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台中14輛電動公車0元起標！最高只喊到2萬5　僅2輛中巴賣出

▲▼行政執行署法拍。（圖／記者許權毅攝）

▲行政執行署台中分署今日進行法拍，當中有14輛四方電巴公車，結果僅有2輛中巴得標，其餘均無拍定。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

行政執行署台中分署今日進行14輛四方電巴法拍，全數無底價。今日吸引18人到場搶標，不過大型巴士雖有人出價，最高僅到2萬5千元，但移送機關公捷處「搖頭」不同意，均無拍定。當中僅有2輛中巴分別以1萬8千元、2萬1千元拍定，其中一名得標薛先生透露，將把車子「殺肉」拆解變賣，但有無划算還不曉得。

今日現場吸引18組人到場競標，有民眾說，公車已經相當破舊，可能拆解變賣，或是拆除內裝後改成大型裝置物、咖啡廳等等。另名拍賣業者則說，對於車子有零件損壞很常見，經手許多類似情況，壞掉換新的就好，整理過再轉賣，或是外銷。

▲▼行政執行署法拍。（圖／記者許權毅攝）

▲▼行政執行署台中分署主任周隆光今日也說，巴士電池有自燃風險，應買人需注意。（圖／記者許權毅翻攝、記者許權毅攝）

▲▼行政執行署法拍。（圖／記者許權毅攝）

不過行政執行署台中分署主任周隆光也在拍賣前說明，車輛均有電池自燃風險，應買人需注意，並且出價結果需要由移送機關、公捷處同意，才可拍定。

結果今日11輛大型電動巴士、1輛中型電動巴士最高出價僅2萬5千元，公捷處不同意拍定金額，均流標；當中僅有2台中型巴士較為搶手，最終由2名男性分別以1萬8千元、2萬1千元得標。

▲▼行政執行署法拍。（圖／記者許權毅攝）

▲今日法拍吸引18組人到場競標。（圖／記者許權毅攝）

得標的薛先生說，光是整理內部的廢棄物，就得花上一大筆錢，車子殘值只有拆解後的零件還算值錢，經查看後，可能剩下馬達有價值，但是否有划算，還不確定。

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