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新年第一炮！花蓮分署1／7法拍雙B等5車　全年法拍日期曝

▲法拍BMW油電混合車（2010年，4,395CC）。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲法拍BMW油電混合車（2010年，4,395CC）。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分署，預定年1月7日舉行蛇年首場「123全國聯合拍賣會」，照例推出多樣超值好康商品，價格實惠，包君滿意。知名天團將於本月到花蓮舉辦「一路向東」公益演唱會，誠摯邀請民眾，來花蓮觀光參加演唱會的同時，也順道來買法拍，撿物美價廉商品！

▲法拍BMW油電混合車（2010年，4,395CC）。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲Toyota Camry（2007年，3,456CC）。

為貫徹行政院「五打七安」政策，守護民眾道路安全與森林治安，花蓮分署持續加強執行違反道路交通管理處罰條例罰鍰及囑託變價案件。本次拍賣會，推出5台車輛，拍賣時間均為當日上午10時，其中4台，包含：BMW油電混合車（2010年，4,395CC）、Toyota Camry（2007年，3,456CC）、Toyota Corolla Altis（2014年，1,798CC）、SUZUKI經典款「吉星」吉普車（1994年，1,590CC）。

▲法拍BMW油電混合車（2010年，4,395CC）。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲Toyota Corolla Altis（2014年，1,798CC）。

拍賣地點，均在花蓮縣處理妨害交通車輛移置保管場（花蓮市民權八街27號）；另1台Benz豪華轎車，拍賣地點則是在臺東縣妨害交通車輛保管場（臺東市新站路349號）。詳細車況以現況為準，有興趣的民眾，歡迎到場賞車。

▲法拍BMW油電混合車（2010年，4,395CC）。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲賓士轎車。

花蓮分署民國114年（2025年）「123全國聯合拍賣日」（每個月第「1」個禮拜「2」下午「3」點）將分別於1月7日、2月4日、3月4日、4月1日、5月6日、6月3日、7月1日、8月5日、9月2日、10月7日、11月4日、12月2日（均為星期二）登場，歡迎民眾作伙來買法拍。

▲法拍BMW油電混合車（2010年，4,395CC）。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲SUZUKI經典款「吉星」吉普車（1994年，1,590CC）。

更多拍賣商品及詳細拍賣資訊請上花蓮分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。
 

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