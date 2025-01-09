不是YouTube！他曝「追劇1神器」　釣萬人回憶殺：看到天亮

▲PPS影音在2013年被百度收購。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

現在人追劇，會訂閱Netflix、愛奇藝、Disney+等，儼然開啟串流平台的戰國時代。而一名網友回想以前，沒有YouTube的情況下，反而是靠「PPStream」刷劇，更笑虧是「小時候的Netflix！」文章引發萬名網友共鳴，「對欸，忘了這個東西了」、「PPS當年有多神啊，怎麼那麼多東西能看」。

一名網友在Threads有趣發文，認為「PPStream」可說是小時候的Netflix，都靠這平台來增添生活樂趣。

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底下網友也掀起回憶殺，「喔～我的時代眼淚：家庭教師」、「PPS當年有多神啊，怎麼那麼多東西能看，電影／動漫／刷劇，除了色色的沒有以外，通通都有，但後來就不好用了，卡很多限制」、「超懷念！我記得小時候都用這個看魔導少年」、「媽呀好懷念，以前爸媽都不准我看海綿寶寶，我都是去上面偷偷看」、「當年追王建民先發直播的好物」、「對欸，忘了這個東西了」、「以前坐在電腦桌看烏龍派出所看到天亮」、「這真的是宿舍裡的追劇神器，以前都用這個追康熙來了」。

還有人提到，「我都是看Foxy，然後一堆病毒」、「PPS、Foxy、Sugoidea、楓林網，這些都是當年在美國唸書時必看的啊」、「當年偶像劇就在PPS看的，還有風行快播、土豆網」、「小時候的回憶，還有迅雷、千千靜聽」。

留言串中，有內行提到，「PPS沒有消失，變成了愛奇藝」。事實上，PPS影音建立於2006年，是來自大陸的網路視訊平台，直到2013年5月6日，百度以3.7億美元（新台幣約121億8077萬元）現金，收購了PPS影音，並展開PPS與愛奇藝的整合工作，而PPS這個介面也成為時代的眼淚。