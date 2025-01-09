哈孝遠爆「資深球評」疑跑路欠薪　NBA大咖也受害

記者葉國吏／綜合報導

前籃球員哈孝遠轉戰綜藝圈，最近自爆被欠主持費的問題，而欠款的人已經消失在台灣。哈孝遠在緯來體育台YT節目中再此事，透露欠款與去年NBA三大咖來台參加的TAT籃球賽有關，而且就連當年出賽洋將也都被欠薪。

哈孝遠與籃球網紅「GM冠名播出」、新北國王球員林力仁一起錄製緯來體育台網路節目，討論2024年籃壇的大小事。節目中，哈孝遠提到他與一名資深球評搭檔主持一個Podcast節目，主持了一段時間後才發現節目經費竟是由TAT聯盟的台北野馬隊支付。但在TAT巡迴賽台北站結束後，他被積欠多達4集的主持費。

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▲哈孝遠自爆被欠4集主持費，就連來台的NBA大咖球員都被欠薪。（圖／翻攝YouTube／緯來體育台）

TAT巡迴賽台北站因行銷不當導致票房差，大部分球員沒拿到薪水，特別是從國外來台的洋將。哈孝遠透露，當時打過TAT、T1的馬爾他洋將德古拉，就曾跟他透露被欠薪欠薪12000美金（約台幣39.5萬），甚至連NBA大咖庫克被欠了3萬美金（約台幣98.7萬）。

網紅「GM冠名播出」表示，早已聽說這名資深球評有欠薪的狀況，但現在這名球評已離開台灣，連主持搭檔哈孝遠都無法找到他。