　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥王室改徽章「放大北極熊」強化格陵蘭主權　回擊川普買地野心

▲▼反擊川普野心！丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」 強化格陵蘭主權。（圖／丹麥王室官網）

▲丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」，外界解讀是為了強化格陵蘭主權，反擊川普野心。（圖／丹麥王室官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統當選人川普近期多次表示，想要買下丹麥自治區的格陵蘭，引起丹麥政府、格陵蘭自治政府強烈不滿，丹麥王室近日也發布了最新修改的王室徽章，新徽章將代表格陵蘭的北極熊、法羅群島的公羊標誌放大，似乎有意強調丹麥對於2地的主權，也被解讀是對川普「買下格陵蘭」的回應。

根據英國The Guardian報導，丹麥前女王2024年1月14日正式退位還不到1年，繼位的佛瑞德里克十世（Frederik X）就宣布修改國徽。佛瑞德里克十世在元旦聲明表示，這次暌違50多年修改王室徽章，他希望創造一個既能反映王國又考慮歷史和紋章傳統的當代皇家徽章。

丹麥王室最新公布的王室徽章可以看見，新版本的放大了格陵蘭及法羅群島的代表徽章，前者是北極熊，後者是公羊，另外兩個格子分別是象徵丹麥的徽章繪有三隻藍色戴金冠、金爪、紅舌，行進中的獅子，以及什列斯威獅子（石勒蘇益格獅子）。

特別的是，新版徽章將使用超過500年、象徵卡爾馬聯盟（Kalmar Union）的三王冠移除，卡爾馬聯盟成立於1397年，當時丹麥、瑞典及挪威共同擁戴一個君主，直到1523年聯盟瓦解。丹麥王室表示，移除三王冠的原因是，丹麥目前跟卡爾馬聯盟幾乎不再具有關聯性。

丹麥王室的新版王室徽章曝光後，由於放大了格陵蘭及法羅群島的代表徽章，被外界解讀是表態支持國家政策、維護丹麥的統一，強調丹麥對於格陵蘭、法羅群島的主權，也被認為是針對川普「買下格陵蘭」的回擊。事實上，佛瑞德里克十世去年繼位時，就曾強調丹麥對於格陵蘭和法羅群島的主權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

丹麥王室改徽章「放大北極熊」強化格陵蘭主權　回擊川普買地野心

川普被爆考慮宣布「國家經濟緊急狀態」　為推行新關稅計畫鋪路

中俄聯手仿造台灣產品　外交部嚴厲譴責：對台假訊息攻擊

印度小偷沒得手走前親女主人一下　當晚因猥褻、搶劫未遂罪被捕

日本神社鎮壓古墳「辟邪咒具」不明原因自燃　警消到場調查原因

出自金正恩之手！　北韓最新電影驚見床戲、美女裸浴

女進餐廳詭異失蹤！　「陳屍廁所隔間」2天沒人發現

辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

鄰居養的豬闖進門！　75歲老婦「遭活活咬死啃食」陳屍家中

30男同志開「露天群交趴」！打野戰自拍30分鐘性愛片　長相全都露

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

熱心騎士見車禍主動停下包紮　自備醫療物品：有考專業證照

丹麥王室改徽章「放大北極熊」強化格陵蘭主權　回擊川普買地野心

川普被爆考慮宣布「國家經濟緊急狀態」　為推行新關稅計畫鋪路

中俄聯手仿造台灣產品　外交部嚴厲譴責：對台假訊息攻擊

印度小偷沒得手走前親女主人一下　當晚因猥褻、搶劫未遂罪被捕

日本神社鎮壓古墳「辟邪咒具」不明原因自燃　警消到場調查原因

出自金正恩之手！　北韓最新電影驚見床戲、美女裸浴

女進餐廳詭異失蹤！　「陳屍廁所隔間」2天沒人發現

辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

鄰居養的豬闖進門！　75歲老婦「遭活活咬死啃食」陳屍家中

30男同志開「露天群交趴」！打野戰自拍30分鐘性愛片　長相全都露

一人922元起！雙北5飯店住房優惠　福隆住海景房泡海洋溫泉

從大拇指看真實愛情觀！網瘋傳「手相占卜」這類型最沒安全感

1120億打造新型「末日飛機」　美軍E-130J將取代E-6B

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

相關新聞

川普喊買格陵蘭　5大問答一次看

川普喊買格陵蘭　5大問答一次看

美國前總統川普2019年執政時曾表示希望買下格陵蘭（Greenland），但遭丹麥拒絕，如今重返白宮前又對這座位於北極圈的世界最大島嶼展現興趣，背後不乏戰略考量。

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

川普不排除武力奪回巴拿馬運河與格陵蘭：運河被中國控制著

川普不排除武力奪回巴拿馬運河與格陵蘭：運河被中國控制著

川普想買　格陵蘭提高國防支出

川普想買　格陵蘭提高國防支出

川普喊「美國應買下格陵蘭」　總理斥：我們永遠不賣

川普喊「美國應買下格陵蘭」　總理斥：我們永遠不賣

關鍵字：

丹麥格陵蘭

讀者迴響

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面