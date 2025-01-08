丹麥王室改徽章「放大北極熊」強化格陵蘭主權　回擊川普買地野心

▲丹麥王室改徽章「放大北極熊圖案」，外界解讀是為了強化格陵蘭主權，反擊川普野心。（圖／丹麥王室官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統當選人川普近期多次表示，想要買下丹麥自治區的格陵蘭，引起丹麥政府、格陵蘭自治政府強烈不滿，丹麥王室近日也發布了最新修改的王室徽章，新徽章將代表格陵蘭的北極熊、法羅群島的公羊標誌放大，似乎有意強調丹麥對於2地的主權，也被解讀是對川普「買下格陵蘭」的回應。

根據英國The Guardian報導，丹麥前女王2024年1月14日正式退位還不到1年，繼位的佛瑞德里克十世（Frederik X）就宣布修改國徽。佛瑞德里克十世在元旦聲明表示，這次暌違50多年修改王室徽章，他希望創造一個既能反映王國又考慮歷史和紋章傳統的當代皇家徽章。

丹麥王室最新公布的王室徽章可以看見，新版本的放大了格陵蘭及法羅群島的代表徽章，前者是北極熊，後者是公羊，另外兩個格子分別是象徵丹麥的徽章繪有三隻藍色戴金冠、金爪、紅舌，行進中的獅子，以及什列斯威獅子（石勒蘇益格獅子）。

特別的是，新版徽章將使用超過500年、象徵卡爾馬聯盟（Kalmar Union）的三王冠移除，卡爾馬聯盟成立於1397年，當時丹麥、瑞典及挪威共同擁戴一個君主，直到1523年聯盟瓦解。丹麥王室表示，移除三王冠的原因是，丹麥目前跟卡爾馬聯盟幾乎不再具有關聯性。

丹麥王室的新版王室徽章曝光後，由於放大了格陵蘭及法羅群島的代表徽章，被外界解讀是表態支持國家政策、維護丹麥的統一，強調丹麥對於格陵蘭、法羅群島的主權，也被認為是針對川普「買下格陵蘭」的回擊。事實上，佛瑞德里克十世去年繼位時，就曾強調丹麥對於格陵蘭和法羅群島的主權。