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搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏畫面外流

▲▼搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏超清涼畫面曝。（圖／翻攝自IG）

▲潘妮在飯店走廊遭到閨蜜毆打、拉扯頭髮，只因對方嫉妒金主更喜歡她。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／編譯

阿根廷知名網美安東內拉•潘妮（Antonela Pane）與好閨蜜在烏拉圭的一間飯店內，因為搶糖爹而大打出手，整個過程也被旁人側錄拍下，影片隨後在網路上引發熱議。對此，潘妮表示，對方是因為嫉妒她才會出手，因為糖爹對她更感興趣。

根據《每日郵報》報導，27歲的潘妮在Instagram上擁有超過57萬名粉絲，同時也是OnlyFans色情網紅。她表示，自己原本計畫要前往烏拉圭東南部海濱城鎮埃斯特角（Punta del Este）旅遊，但是她的閨蜜曼紐拉（Manuela）告訴她，有名美國金主願意出錢讓她們一起飛過去。於是潘妮便欣然同意，並收到金主匯來的機票錢。

▲▼搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏超清涼畫面曝。（圖／翻攝自IG）

▲一行人在飯店走廊鬥毆。（圖／翻攝自IG）

兩人隨後飛往烏拉圭，但是與「糖爹」見面後，對方明顯對曼紐拉興趣缺缺，因此讓曼紐拉心生嫉妒。潘妮回憶道，三人一起去夜店時，金主明顯對曼紐拉不感興趣，引起曼紐拉不滿。潘妮說，「男孩們都追著我，而不是她。」

潘妮指出，閨蜜的嫉妒逐漸演變成怨恨，旅程的某一天，曼紐拉突然對她產生惡意，並出言不遜，只因所有人都順著潘妮。而潘妮因為不想生事，於是努力保持冷靜，從未回應對方的惡言，只是笑笑帶過。

▲▼搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏超清涼畫面曝。（圖／翻攝自IG）

▲▼潘妮在Instagram上擁有57萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG）

▲▼搶糖爹！閨蜜嫉妒「巨乳甜心」大打出手　飯店肉搏超清涼畫面曝。（圖／翻攝自IG）

兩人最終在車內爆發爭執，隨後金主對曼紐拉的態度更加冷漠。曼紐拉最終氣不過走到潘妮的房門口大喊，要求她「收拾東西走人」，隨後開始連同其他朋友暴打潘妮。

潘妮嚇得跑到走廊，但另一名女子又高舉拳頭威脅她。潘妮逃到走廊後，兩人追了上來，其中一人用力拉扯她的頭髮，場面混亂。第三名朋友則試圖分開她們。

事後這段影片也被公開至網路上，而潘妮則率性表示，自己會比任何時候還要容光煥發，不會被此次事件影響。

 
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