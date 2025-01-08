《魷魚遊戲2》攝影師入鏡了！他揪出「穿幫鏡頭」　網：以為是故意

▲《魷魚遊戲2》掀熱論。（圖／Netflix提供）



記者施怡妏／綜合報導

爆紅韓國影集《魷魚遊戲2（SQUID GAME2）》在去年12月26日上架，雖然評價兩極，依舊橫掃93個國家熱播排行榜冠軍寶座，有眼尖的網友發現，在第7集的某片段中，攝影師不小心入鏡了，不過其他網友認為很合理，「實境秀有人拍攝很正常」、「我以為是故意的，幕後有VIP在看直播」。

有網友在Dcard發文，《魷魚遊戲2》有一幕穿幫了，在第七集的22分41秒，鏡頭拍到拿著攝影機的工作人員，「你們有發現嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，不少人認為是故意的，「這是VIP專屬畫面，沒啥問題啊」、「可能是VIP要求看距離最近的打架轉播」、「我覺得是故意的，因為幕後VIP在看直播」、「本來就是給花錢人看的實境遊戲，出現鏡頭圓得過去啦」。

不過也有網友指出，應該就是穿幫，「就算是真的直播錄影師，那也要穿工作服，不可能可以露臉，不然違反遊戲規定，連富豪來看比賽都要戴面具了」。

等了3年，《魷魚遊戲2》上線，評論不如預期，多數觀眾認為「故事節奏太慢」、「人物支線過多」，負評不斷。對此，導演黃東赫接受《美聯社》採訪，他表示「第三季會更好看」，至於下一季上線的時間點，可能會在2025年的夏天或秋天。

根據韓媒報導，《魷魚遊戲》首季製作成本高達250億韓元（約5.6億台幣），最終收益卻高達1兆韓元（約224億台幣），創造了近40倍的驚人回報。而第2季的製作成本更是大幅提高至1000億韓元（約台幣22.4億元），成為Netflix有史以來投資金額最高的韓劇。業界人士預估此次投資將為平台帶來10倍以上的利潤，估計收益可達1.5兆韓元（約338億台幣）。

▼魷魚遊戲2。（圖／翻攝自X／NetflixKR）