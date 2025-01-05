推嬰兒車過馬路被撞！苗栗祖孫倒地畫面曝　警重罰駕駛吊扣執照

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

苗栗頭份市文化街與八德二路口，今（5）日早上8時許發生自小客車與行人交通事故，55歲陳姓女子推嬰兒車與3歲孫女過馬路，謝姓男子未禮讓行人，駕駛自小客車左轉時與2人發生擦撞，警依道交條例第44條第4款，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

▲苗栗頭份市文化街與八德二路口，發生自小客車與行人交通事故。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

影片中陳女推嬰兒車過馬路，走到路中央時，一輛自小客車左轉直接將陳女撞飛，嬰兒車也翻覆，駕駛見狀立刻下車上前協助。

警方指出，5日8時許獲報頭份市文化街與八德二路口，發生自小客車與行人交通事故，經查謝男駕駛自小客車沿文化街北往東左轉八德二路，與行走在人行穿越道推著嬰兒車的陳女發生擦撞，造成陳女及其3歲孫女受傷，陳女左小腿0.5公分撕裂傷、左手臂0.5公分擦傷，所幸送醫後均無大礙；另謝姓駕駛酒測值為0，並針對其行經行人穿越道未禮讓行人並肇事致人受傷等行為製單告發。

警方提醒車輛駕駛人行經路口與行人穿越道時，應減速慢行及禮讓行人優先通過，以確保用路人安全。另行經「非號誌號路口」應依標誌、標線、號誌規定行駛，遇有「閃光紅燈」號誌及「停」標字，務必停車後，確認有無左右來車後再開，並遵守支線道車讓幹線道車先行。(附註：道交條例第44條第4款，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰並吊扣駕駛執照一年)