藝術家林惺嶽辭世　管碧玲感念為台灣海洋留下永恆經典

▲海委會主委管碧玲與知名藝術家林惺嶽合影。（圖／取自管碧玲臉書）



記者陳家祥／台北報導

知名藝術家林惺嶽7日凌晨辭世，享壽86歲。海洋委員會主委管碧玲說，林惺嶽老師的繪畫，可說專注於台灣土地的愛夢與關懷，有仰視台灣穹蒼，也有俯視台灣大地的無限想像。她說，相信林惺嶽老師並沒有遠行，他已化為春風，化為甘霖，還在他所依依戀戀的台灣天地悠遊，繼續滋潤台灣的藝術，情深天長而地久。

管碧玲表示，林惺嶽詮釋了台灣山川及生靈的主體意識，去年11月15日，他留下畫家生命的詮釋，甫於2024年獲得海洋委員會「海洋文化獎」的林惺嶽老師，是身兼畫家、美術教育家及文化評論家，是台灣卓然有成，磅礡成一大家的藝術大師。

管碧玲說，林惺嶽老師的繪畫，可說專注於台灣土地的愛夢與關懷，有仰視台灣穹蒼，也有俯視台灣大地的無限想像；林惺嶽老師不但揮灑台灣山水的意境，也詮釋台灣山川及生靈的主體意識。

▼2013年林惺嶽磅礡大作曾在北美館展出。管碧玲說，這張2000號的櫻花鉤吻鮭，是已在病中的林老師，為台灣環保運動而畫，向環保運動者致敬。（圖／管碧玲臉書）

管碧玲分享，她過去曾有幸受過老師之邀，親炙過老師宏闊寬大的導覽解說，及欣賞老師如史詩般揮灑台灣大地與子民的作品，實屬一生珍貴難得的藝術體驗。

「林惺嶽老師於1月7日清晨別世離去，台灣失去了他。」管碧玲說，綜觀林老師一生的創作，實留給了台灣無數寬大宏偉的經典。相信林惺嶽老師並沒有遠行，他已化為春風，化為甘霖，還在他所依依戀戀的台灣天地悠遊，繼續滋潤台灣的藝術，情深天長而地久。

「敬愛的林惺嶽老師，我此時無限的哀傷感念，謝謝您為台灣的海洋留下永恆磅薄的經典。」管碧玲說，去年11月，海洋委員會很榮幸能將首屆國家「海洋文化獎」頒予林惺嶽老師，但林老師當時已無法親自出席；我們為典禮製作的獲獎人介紹影片，也僅能由林老師的學生出鏡闡述。

▲2023年「海洋文化獎」頒獎，林惺嶽已不克出席。（圖／管碧玲臉書）

管碧玲說，當天代為領獎的周昱瑄女士轉達林惺嶽老師的感言，這應該是林老師過世前，最後留下的畫家生命的詮釋。當時林老師的感言說道，「畫家的使命，是用生命去貫徹繪畫這件事，畫出這片孕育他生命的山與海」、「一個畫家最大的心願是在他辭世的時候，在他的畫作前，劃下最後一筆劃」，磅礡氣勢溢於言表，這就是林老師的風格。

▼2013年林惺嶽辦展時已深受帕金森氏症困擾，卻更投注生命於繪畫。（圖／管碧玲臉書）