小貨車對撞左轉車「側翻倒路中」！現場畫面曝光　滿地碎片釀3傷

▲嘉義縣中埔鄉台18線23.3公里處7日下午發生一起對撞車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉台18線23.3公里處7日下午發生一起對撞車禍！一輛小貨車與左轉的自小客車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，小貨車當場翻覆，整起事故造成3人受傷，至於詳細事故發生原因經過，仍有待進一步調查釐清。

警方7日下午3時39分接獲民眾通報，台18線23.3公里處發生事故，隨即派員到場處理，初步瞭解，70歲蔣姓男駕駛駕駛自小貨車，沿台18線西向東方向行駛，於上述路段撞上欲左轉之自小客車(東往西方向)。

整起事故造成小貨車翻覆，蔣男及乘客受困車內，經警消搶救後，順利將二人救出，74歲自小客車駕駛楊男身體多處擦挫傷；自小貨車駕駛蔣男身體多處擦挫傷，同車張姓女乘客頭部擦挫傷，雙腿骨折，所幸雙方駕駛及乘客均意識清楚，後由救護車送往醫院就醫。案經警方調查，雙方酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局呼籲：請駕駛朋友行駛至路口時應減速慢行，確實遵守「慢、看、停」原則，並注意轉彎車應禮讓直行車先行；另高齡者駕駛事故風險較高，呼籲高齡者要特別注意安全防衛駕駛常識，避免交通事故憾事發生。