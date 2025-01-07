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辣台派抵制「大陸地名路」要繞過　網笑：青島東路呢

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台北市捷運局） 

▲台派網友揚言抵制與大陸地名有關的路。（圖／翻攝自Facebook／台北市捷運局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

抵制風潮越來越盛行？一名網友表示，台灣許多路名都與大陸有關，揚言要抵制並繞路而行，此番偏激的言論也引起網友討論，連百萬網紅Cheap都忍不住留言。

該名自稱「辣台派總司令」的網友，在Threads平台上時常分享、評論時事新聞，政治立場鮮明。她近日發文表示，與改國幣相同重要的就是改路名，「台北市到現在都還維持著很噁心的路名和站名，松江南京、南京復興、重慶南路、錦州街等等」、「身為台灣人，現在已經很刻意的抵制繞過這些路了。唉…想好好當個台灣人真的好難」。

網友看完紛紛留言，「當個宅在家的人類，保證不會遇到這種問題」、「三峽區他不能去了」、「青島東路？」「請正名青鳥東路」、「我瘋起來我連馬路都抵制給你看」、「在我們中國有一句古話：抵制日貨之前，請先抵制蠢貨」、「奇怪了，華航、中華、中鋼、中山研究院、中華郵政，甚至最重要的中華民國總統府、中華民國身分證怎麼不先改？反而在意路名這種小事？另外高雄也一堆你所謂的噁心路名喔」、「因為沒那個能力，只能找好下手的自慰一下」。

此外，百萬網紅Cheap都忍不住留言，「先從不說中文、閩南話，不使用國字做起ㄅ（吧）」。

愛台灣就要抵制「對岸地名」路，繞過不走。

一百五發佈於 2025年1月6日 星期一

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