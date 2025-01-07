全聯倉儲大火空汙飆5倍！空氣盒子第一時間示警　成另類防災工具

▲空氣盒子在這次台中大肚倉儲大火中迅速偵測危害煙霧並啟動應變機制，時間僅比民眾報案晚2分鐘，讓空氣盒子成另類防災利器。（圖／ETtoday合成）

記者游瓊華／台中報導

台中大肚區日前發生未完工的全聯倉儲大火，奪走9條人命，事發當時因現場有大量保麗龍、冷凍材料，皆屬易燃材質等物品，大量黑煙直竄天際。台中市環保局設置的空氣盒子約莫在下午1點24分偵測到PM2.5濃度飆高，距離消防局接獲報案時間僅差2分鐘，也成另類防災工具，環保局長陳宏益也透露，未來將空氣盒子內建軟體升級，讓其不僅是防治空汙工具，更能成為防災利器。

▲環保局長陳宏益攤開圖表指出，這次大肚火警發現，空氣盒子在火災發生後沒多久就偵測到PM2.5飆升破表，跟消防局接獲報案時間僅晚2分鐘。（圖／記者游瓊華攝）

台中從106年開始設置俗稱「空氣盒子」的空品微型感測器，局長陳宏益透露，從一開始的幾百個到現在總共1400多個空氣盒子，過去僅有防治空汙的功能，但這次大肚火警發現，空氣盒子在火災發生後沒多久就偵測到PM2.5飆升破表，跟消防局接獲報案時間僅晚2分鐘。

台中市消防局在去年12月19日下午1點24分接獲通報，大肚區的倉儲工廠大火，約莫1點26分左右，距離廠房約400公尺遠的空氣盒子AI智慧系統也隨即偵測，發現該區的PM2.5已經飆高到1517微克/立方公尺，達危害最高等級的5倍，且惡臭煙霧一路往南飄散，屏東甚至到晚上9點鐘都還籠罩在臭霧中。

▲陳宏益透露，升級後的空氣盒子對於救災可從被動獲報化為主動通報消防局，成為救災一大助力。（圖／記者游瓊華攝）

陳宏益提到，空氣盒子內部軟體升級不需耗費太多經費，僅要透過設定，就可增加其告警功能；過往消防局接獲火警報案都是民眾發現火警，報案通知，但如果發生在深夜，通報時間可能延後，釀成傷亡；但未來調整後，空氣盒子只要先偵測到濃煙、煙霧危害，約莫過5分鐘狀態未消失，不論白天、黑夜都會啟動應變機制以及通報消防局因應，避免災情擴大釀禍，讓空氣盒子也能助防災一臂之力。