　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全聯倉儲大火空汙飆5倍！空氣盒子第一時間示警　成另類防災工具

▲台中空氣盒子。（圖／ETtoday合成）

▲空氣盒子在這次台中大肚倉儲大火中迅速偵測危害煙霧並啟動應變機制，時間僅比民眾報案晚2分鐘，讓空氣盒子成另類防災利器。（圖／ETtoday合成）

記者游瓊華／台中報導

台中大肚區日前發生未完工的全聯倉儲大火，奪走9條人命，事發當時因現場有大量保麗龍、冷凍材料，皆屬易燃材質等物品，大量黑煙直竄天際。台中市環保局設置的空氣盒子約莫在下午1點24分偵測到PM2.5濃度飆高，距離消防局接獲報案時間僅差2分鐘，也成另類防災工具，環保局長陳宏益也透露，未來將空氣盒子內建軟體升級，讓其不僅是防治空汙工具，更能成為防災利器。

▲環保局長陳宏益。（圖／記者游瓊華攝）

▲環保局長陳宏益攤開圖表指出，這次大肚火警發現，空氣盒子在火災發生後沒多久就偵測到PM2.5飆升破表，跟消防局接獲報案時間僅晚2分鐘。（圖／記者游瓊華攝）

台中從106年開始設置俗稱「空氣盒子」的空品微型感測器，局長陳宏益透露，從一開始的幾百個到現在總共1400多個空氣盒子，過去僅有防治空汙的功能，但這次大肚火警發現，空氣盒子在火災發生後沒多久就偵測到PM2.5飆升破表，跟消防局接獲報案時間僅晚2分鐘。

台中市消防局在去年12月19日下午1點24分接獲通報，大肚區的倉儲工廠大火，約莫1點26分左右，距離廠房約400公尺遠的空氣盒子AI智慧系統也隨即偵測，發現該區的PM2.5已經飆高到1517微克/立方公尺，達危害最高等級的5倍，且惡臭煙霧一路往南飄散，屏東甚至到晚上9點鐘都還籠罩在臭霧中。

▲環保局長陳宏益。（圖／記者游瓊華攝）

▲陳宏益透露，升級後的空氣盒子對於救災可從被動獲報化為主動通報消防局，成為救災一大助力。（圖／記者游瓊華攝）

陳宏益提到，空氣盒子內部軟體升級不需耗費太多經費，僅要透過設定，就可增加其告警功能；過往消防局接獲火警報案都是民眾發現火警，報案通知，但如果發生在深夜，通報時間可能延後，釀成傷亡；但未來調整後，空氣盒子只要先偵測到濃煙、煙霧危害，約莫過5分鐘狀態未消失，不論白天、黑夜都會啟動應變機制以及通報消防局因應，避免災情擴大釀禍，讓空氣盒子也能助防災一臂之力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略
快訊／日職強投加盟統一獅！
強烈冷氣團要來了！　連3天低溫不到10度
快訊／尹錫悅慘了！南韓法院批准「延長」逮捕令期限
西藏強震「釀95死」！　達賴喇嘛發聲了
莒光號「門沒關就駛離」竟是旅客惡意阻擋　台鐵：可罰百萬
王天佑翻牆「瞬間後悔」　落網第一句話：太冷了！
快訊／淡水23歲男7樓墜落！多處骨折倒血泊
快訊／賴清德關心西藏強震：心與西藏人民同在　慰問罹難者家屬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花23.7億蓋出「智障」外役監　獄方嚴格督工「智能已恢復98％」

專挑熟女騙感情！車手扮男公關吃飯約會+上床　吸金4千萬

八德外役監遭批新建工程爆爛尾　獄方：嚴格督工要求履約完工

快訊／淡水23歲男7樓墜落！全身多處骨折倒血泊　命危搶救中

黑柴焦急徘徊街頭！北投暖警1招助牠返家　主人擁抱愛犬超感動

王天佑翻牆「瞬間後悔」！兩度假釋沒過才想逃　落網第一句話曝

快訊／邱軍遭「聲押禁見」理由曝光！　檢方認：有逃亡、串證之虞

快訊／撞死運將2天後才到案！　邱軍遭聲押禁見

全聯倉儲大火空汙飆5倍！空氣盒子第一時間示警　成另類防災工具

英瑞內線交易案　董座翁文鍾二審改輕判2年+緩刑5年

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

花23.7億蓋出「智障」外役監　獄方嚴格督工「智能已恢復98％」

專挑熟女騙感情！車手扮男公關吃飯約會+上床　吸金4千萬

八德外役監遭批新建工程爆爛尾　獄方：嚴格督工要求履約完工

快訊／淡水23歲男7樓墜落！全身多處骨折倒血泊　命危搶救中

黑柴焦急徘徊街頭！北投暖警1招助牠返家　主人擁抱愛犬超感動

王天佑翻牆「瞬間後悔」！兩度假釋沒過才想逃　落網第一句話曝

快訊／邱軍遭「聲押禁見」理由曝光！　檢方認：有逃亡、串證之虞

快訊／撞死運將2天後才到案！　邱軍遭聲押禁見

全聯倉儲大火空汙飆5倍！空氣盒子第一時間示警　成另類防災工具

英瑞內線交易案　董座翁文鍾二審改輕判2年+緩刑5年

花23.7億蓋出「智障」外役監　獄方嚴格督工「智能已恢復98％」

《魷魚遊戲2》哲秀彩蛋演員真實反映曝　任時完預告「絕對會爆哭」

339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級

體育署升格「運動部」！拚今年掛牌運作　台灣運動發展邁向新階段

專挑熟女騙感情！車手扮男公關吃飯約會+上床　吸金4千萬

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

八德外役監遭批新建工程爆爛尾　獄方：嚴格督工要求履約完工

全球最新「IQ排行」出爐！中國人最聰明居冠　拉高地球人平均

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

金山香甜地瓜一直被偷吃農民困擾　誘捕到偷竊犯「鼬獾」

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

即／撞死運將肇逃首露面！　邱軍一身黑抵地檢開庭

即／綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

三重民宅倒塌　住保會：受災戶恐只能合建

更多熱門

相關新聞

23歲嫩妻偷吃　綠帽男一刀怒殺小王

23歲嫩妻偷吃　綠帽男一刀怒殺小王

台中市西屯區去年9月發生一起情殺案，一名胡男發現妻子阮女疑似跟一名泰國籍男子發生婚外情，上門理論時，竟朝該男腹部猛刺一刀，導致男子傷重死亡，警方事後在龍井區逮捕胡男，檢方近日偵結依傷害致死起訴胡男，今地院移審裁定接押。

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

麻疹男南下台中吃尾牙4.5hrs　5症狀速就醫

麻疹男南下台中吃尾牙4.5hrs　5症狀速就醫

台中騎士遭追撞拖行！驚悚第一視角曝

台中騎士遭追撞拖行！驚悚第一視角曝

即／台中7月大男嬰噎到　無呼吸心跳送醫救回

即／台中7月大男嬰噎到　無呼吸心跳送醫救回

關鍵字：

空氣盒子環保局台中陳宏益pm2.5空汙

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時　電視台還演男主角被水桶

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面