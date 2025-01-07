緬甸邦政府被「詐騙集團」供養　3種人易淪豬仔禁臠

▲為防止民眾掉入出國打工的陷阱，警方特別派人在機場舉牌宣導。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為了營救好友，張先生問應變小組，對方才說查出余被帶到緬甸「泰昌園區」，其他人被賣到「環亞園區」，想贖人須支付人民幣40萬元（約新台幣180萬元）。張認為余是因他才身陷險境，但他也無力支付贖金，只好透過朋友找上竹聯幫大老「白狼」張安樂協助，幾經協商，贖金降為人民幣27萬元（約新台幣120萬元），詐團甚至恐嚇「不付錢就撕票」，讓張及余家人心急如焚。

張先生說，余先生與阿嬤、妹妹相依為命，家境清苦，余為賺錢養家，兼了好幾份工作，包括刷油漆、打掃、到餐廳幫忙等，現在生死未卜，讓他及余家人都很擔心，除了呼籲相關單位繼續救援，也希望將此事公諸於世，提醒大家不要受騙上當。

刑事局國際科警官表示，緬甸是聯邦國家，緬東及泰國邊境好幾個邦政府各自為政，詐騙園區大多設置在此，因這些邦政府的開銷，很多是靠詐騙園區的抽成，所以邦政府會提供園區武裝保護，緬甸中央政府很難干預，邊境各邦變成了「國中國」，亂象叢生。

▲被騙到詐騙園區的人，一般住在鐵窗禁錮的狹小宿舍，生活環境十分惡劣。

該警官指出，這些詐騙園區需要大量人力打電話、傳簡訊，所以會與人蛇集團合作，由掮客用各種話術拐騙民眾，理由除了辦貸款，還有拍Ａ片、員工旅行等等，想盡辦法先把人騙去，之後以每人2萬到2萬5千元美金（約新台幣60到80萬元）的價錢，賣給園區，人蛇集團再與掮客拆帳分贓。

「現在會被騙到園區的，大多是想走偏門、撈快錢或是常識不足的人！」警官說，這些人到園區後會被逼做詐騙工作，若不從就會被毆打、電擊，想離開得賠償詐騙集團的「買人成本」，但因台灣政府的對口是緬甸中央政府，對方根本束手無策，我方也不可能與詐騙集團談判，用大家的納稅錢贖人，只能不斷宣導，提醒民眾小心出境陷阱，確保生命財產安全。

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