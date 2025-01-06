慈濟被爆盜圖　受害畫家10年前「血淚指控文」曝光：此生最大遺憾

▲畫家李健儀10年前就曾在臉書po文，提到慈濟「盜圖」風波的來龍去脈。（翻攝自李健儀臉書）

圖、文／鏡週刊

大愛電視台日前爆出合約糾紛，導演陳保中在臉書控訴，拍攝「新大愛劇場」的新戲《姊的魔法廚房》，開拍到一半時無預警接到通知，要求全面停拍、且不再復拍，大愛台竟全數追回先前已給款項，引起網路撻伐。如今又爆出大林慈濟醫院的壁畫「盜圖」風波，受害畫家李健儀10年前的回應曝光，證實確實有「廉價讓與油畫原作及無償版權」事件，他當時也無奈直呼，「對我而言更是此生最大的遺憾！」

作家苦苓昨（5）日在臉書po文，爆料慈濟曾邀請油畫家李健儀為新建的大林醫院畫一幅超級大畫，但當李在牆上打好草稿之後，慈濟方忽然說不做了，後來竟找來找別的「廉價勞工」把作品完成了，事件曝光引發熱議。不過根據慈濟官方網站的相關報導中，曾提到換人是為了採用更耐久的乾性壁畫材質，並非出於惡意。

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不過從李健儀在2014年4月13日的臉書po文中，就曾談及此事件的來龍去脈。他提到當時從素描起筆至油畫原稿完成，共花一年4個月，因有過之前畫「中華聖人圖」歷經一年6個月的經驗，故不以為苦，也算是完成一個前置作業。之後，他才正式提出壁畫總工程款報價，「沒料貪功的師姐，向我謊稱：『上人 決定不要畫了』，並曉以佛理欺我，廉價讓與油畫原作及無償版權，備好合約內容，原先甚至約束我永不能公布我是原創者（經力爭刪除），同意慈濟諸多形式印刷、廣宣（斷沒有容許壁畫製作字眼）……。」

李健儀更提到，沒想到慈濟方轉身將壁畫以減半價碼委託「陳欽X」，「這人本來約定聘他當我乾性壁畫的材料掌控繪畫助理，終因見利忘義、蒙蔽心性與貪功師姐鑄成偌大壁面，變成粗糙看板畫」，而開幕在即交不了差時，「還勞上人出面急尋我協助完成…對我雖情何以堪…」，為了自己的創作之完整，不計代價，在大林醫院林院長陪同下，「我內心抖動著第一次出現在無法完成的壁畫前，無奈他斷不接受我的參與…。甚且最終甘冒侵犯創作人格權，左下角毅然簽名『陳欽X恭繪』……。」

最後，李健儀無奈表示，這對百億造價的大林醫院門面，竟然是如此結局至今，「相信用痛心不足以形容證嚴上人的當時心情，對我而言更是此生最大的遺憾！」



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