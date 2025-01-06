周四冷氣團又來！凍到周末探11度　高山有望再下雪

▲周四起更強的冷空氣南下，影響持續到周日，西半部及宜蘭低溫下探11度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周受到冷氣團影響，中央氣象署指出，第一波冷空氣從今天開始影響到周三，周四後還有一波更強的冷空氣，持續到周日，一整周感受相當冷，西半部及宜蘭低溫下探11度，周四到周六因水氣偏多，3000公尺以上高山有機會下雪。

氣象署預報員葉致均說，現在已經受到大陸冷氣團影響，今天北部、金門局部地區觀測到10度低溫，這波比較乾冷，今、明天降雨趨勢來看，西半部晴朗穩定，東半部雲量偏多，花蓮及台東有零星降雨。

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他說，未來一周天氣受到冷氣團影響，風場盛行東北風，北部及東北部偏冷，第一波冷空氣影響到周三，周三晚間開始北方大陸冷高壓再次南下，周四另一波冷空氣南下會更強，一直持續到周日，因此一整周都是相當冷。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，葉致均指出，周三前水氣少，台灣各地晴到多雲為主，今天花東有零星降雨，明天北海岸及宜蘭也可能有零星降雨，但雨不大。周四另一波冷空氣南下，水氣偏多，北部、東半部及中部山區有零星降雨，其他地區維持多雲到晴。

他表示，周六之後水氣逐漸減少，桃園以北、東半部仍有局部降雨的情形，其他地區維持多雲到晴。周四到周六水氣偏多，配合低溫，中部以北及東北部3000公尺高山有下雪機會，沒有下雪時候也可能有路面積冰的現象。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均表示，今天到周三冷空氣偏乾冷，中南部溫差大，中部以北及宜蘭低溫落在11至15度，其他地區16、17度。周四之後另一股更強的冷空氣南下，周四到周六是影響最顯著的時候，北台灣整天氣溫13至15度，相當寒冷。

他進一步表示，周五之後各地白天高溫剩不到20度，到周六、周日才會略回暖，但整體感受仍偏冷，西半部及宜蘭低溫落在11至13度，搭配輻射冷卻作用，冷的感受更明顯，花蓮、台東14至15度，提醒民眾做好保暖措施。