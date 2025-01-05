兄弟IG互嗆！新北22歲男到哥哥家丟大龍炮　路人、汽車衰遭炸

▲張男認為被哥哥看不起，隔空互嗆後前往丟擲鞭炮洩憤。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區裕民路171巷內，昨天（4日）下午4時許有民眾報案指稱，一名不明男子丟擲疑似大龍炮物品，導致一名男子左手遭到炸傷，以及民眾汽車遭到毀損；警方調閱監視器循線逮捕該名嫌犯，施放男子供稱，因與哥哥發生爭吵，但不知其確切住處，才會到附近隨意丟擲鞭炮洩憤，警方依法帶回偵辦。

據了解，從事超商店員工作的22歲張姓男子與哥哥情感失和，平常相處就有許多摩擦，前天（3日）張男與哥哥在IG上互嗆，認為被看不起下，昨天騎車到哥哥住處附近，持朋友所給的大龍炮，點燃後隨意丟擲，除了發出巨大聲響外，並波及炸傷經過的32歲楊男，就連停放在路邊的汽車，左後輪都被炸到掉漆。

▲張男丟擲鞭炮後，一名路人無辜遭到炸傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報抵達，張男早已騎車離開現場，經鑑識人員採證，確認為鞭炮後，循線前往張男住處查緝，張男坦承，因遭哥哥嗆聲，才會前往放炮洩憤。受損車主已到警局提告，全案依恐嚇、毀損等罪，將張男函送新北地檢署偵辦，另隨意施放爆竹行為，將通報新北消防局裁處。

▲張男坦承丟擲鞭炮，遭警方函送新北地檢署。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

▲警方獲報，前往確認所施放為炮竹類物品。（圖／記者陸運陞翻攝）