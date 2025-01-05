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Uber Eats「1月限定優惠」一次看！大苑子、達美樂買1送1

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats1月限定優惠一次看。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」1月限定優惠來了，這個月不僅網羅多家手搖飲指定飲料買1送1，包括CoCo珍奶、大苑子百年仙草干茶皆享優惠，還有達美樂、必勝客也推比薩買1送1，超殺好康一次看。

●全用戶優惠 
1. 即日起至1月14日凡輸入優惠碼「一月加一」，即可享「指定商家精選品項買1送1」，Uber One會員輸入指定優惠碼則可享「下單滿350元打85折」優惠， 最高現折70元；精選商家有21風味館、梁社漢排骨、達美樂、騰之雞排、萬波、西雅圖極品咖啡 。

2. 即日起至1月14日凡輸入優惠碼「一月加菜」，即可享「指定商家精選品項買1送1」，Uber One會員輸入指定優惠碼則可享「下單滿350元打85折」優惠， 最高現折70元；精選商家有饃饃噠心動肉夾饃、茶聚、搖滾披薩、Dicos德克士脆皮炸雞。

3. 即日起至1月14日免優惠碼可享「達美樂指定披薩買1送1」，Uber One會員加碼享好運噴發披薩大餐49折優惠，優惠數量有限、送完為止。

4. 即日起至1月14日免優惠碼可享「 CoCo珍珠奶茶／草莓派對買1送1」，數量有限、送完為止。

5. 即日起至1月14日免優惠碼可享「 大苑子蔓越莓冰醋 ／百年仙草干茶大杯買1送1」，Uber One會員則加碼獨享「鮮百香果綠買1送1」，數量有限、送完為止。

6. 即日起至1月14日免優惠碼可享「 珍煮丹復刻紅韻仙草 ／木梨茉莉 大杯買1送1」優惠，Uber One會員則加碼獨享「桂花茉綠買1送1」，數量有限、送完為止。

7. 即日起至1月14日免優惠碼可享「必勝客指定個人比薩買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

8. 即日起至1月14日Uber One會員免優惠碼可享「漢堡王王的華堡餐買1送1」，數量有限、送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠 
1. 即日起至1月31日凡輸入優惠碼「外帶蛇麼好康」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，數量有限、兌完為止，須綁定信用卡付款。

2. 即日起至1月31日凡輸入優惠碼「蛇麼都能點」，即可享「美食外送下單滿7899元現折100元」優惠，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至1月31日免優惠碼可享「屈臣氏專區指定品項3折起」優惠，實際販售商品、金額及一單購買上限依APP顯示為主，數量有限、售完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda1月限定優惠碼出爐。（圖／foodpanda提供）

另，foodpanda1月限定優惠也出爐，這個月網羅星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐75折等超殺好康，還有一系列激省優惠碼，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。詳細優惠內容請看「foodpanda「1月激省優惠」懶人包！星巴克下殺第2杯5折喝」。

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