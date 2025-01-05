用「您」卻被爸罵沒禮貌！他曝父子對話截圖　網笑：少加1句糟老頭

▲原PO一句話惹怒爸爸，卻不知錯在那裡。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多父母都會要求孩子在通訊軟體上對長輩保持敬意。就有一名男子表示，他近日詢問爸爸，「請問明天一台車嗎？您幾點要出門？」沒想到爸爸竟罵他「真沒禮貌」，事後哥哥也向原PO提醒，「跟父皇講話小心一點」。貼文曝光後也引發網友熱議。

原PO近日在Dcard以「這樣很沒禮貌嗎」為題發文，他貼出對話紀錄並表示，他當時詢問爸爸，「請問明天一台車嗎？您幾點要出門？」沒想到爸爸卻怒回「真沒禮貌」，於是原PO打給對方解釋，結果講不到1分鐘又被掛電話，父親還怒嗆「最可憐的就是自己不知道哪邊錯誤！這一句話少了什麼？你哥哥問我事情都不是這樣！」

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▲原PO與爸爸的對話紀錄。（圖／翻攝自Dcard）

此話一出也讓原PO覺得莫名其妙，「他說我截圖給任何一個人看，大家都會覺得很沒禮貌，於是我就來請教廣大的網友，請大家不吝指教。」後來他也去找哥哥請教自己到底錯在哪，但哥哥也僅回「跟父皇講話小心一點。」

貼文曝光引發網友熱議，「少加一句糟老頭」、「我以為你是什麼租車公司的員工」、「雖然不知道你哥是開玩笑的還是認真的，但我真的笑了」、「禮貌是比較出來的，這邊99.9%的網友都是死老百姓，當然覺得你沒錯，但你身為皇室的人，就要跟你兄長多學學。」

不過也有人指出，「『請問』跟『您』，不太像跟爸爸說話欸」、「我覺得有點禮貌過頭，不知道是不是你們家本來就會加尊稱，我跟家人是都不會用到您就是了。」

還有人點出關鍵，「『爸！明天一台車嗎？您幾點要出門』，應該是這樣」、「我也覺得要叫一聲爸」、「前面沒先叫爸爸啦！這種破老人都這樣，做的事情遠遠比不上媽媽，結果全家講話最囂張最沒禮貌就是他，我們直接放生後，態度就自己變好了，欠教訓」、「前面要加個『爸爸』吧，只能說跟神經病爸爸相處久了，大概知道他在想什麼，我是被家暴到大的。」

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