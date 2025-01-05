　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用「您」卻被爸罵沒禮貌！他曝父子對話截圖　網笑：少加1句糟老頭

（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO一句話惹怒爸爸，卻不知錯在那裡。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多父母都會要求孩子在通訊軟體上對長輩保持敬意。就有一名男子表示，他近日詢問爸爸，「請問明天一台車嗎？您幾點要出門？」沒想到爸爸竟罵他「真沒禮貌」，事後哥哥也向原PO提醒，「跟父皇講話小心一點」。貼文曝光後也引發網友熱議。

原PO近日在Dcard以「這樣很沒禮貌嗎」為題發文，他貼出對話紀錄並表示，他當時詢問爸爸，「請問明天一台車嗎？您幾點要出門？」沒想到爸爸卻怒回「真沒禮貌」，於是原PO打給對方解釋，結果講不到1分鐘又被掛電話，父親還怒嗆「最可憐的就是自己不知道哪邊錯誤！這一句話少了什麼？你哥哥問我事情都不是這樣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲原PO與爸爸的對話紀錄。（圖／翻攝自Dcard）

此話一出也讓原PO覺得莫名其妙，「他說我截圖給任何一個人看，大家都會覺得很沒禮貌，於是我就來請教廣大的網友，請大家不吝指教。」後來他也去找哥哥請教自己到底錯在哪，但哥哥也僅回「跟父皇講話小心一點。」

貼文曝光引發網友熱議，「少加一句糟老頭」、「我以為你是什麼租車公司的員工」、「雖然不知道你哥是開玩笑的還是認真的，但我真的笑了」、「禮貌是比較出來的，這邊99.9%的網友都是死老百姓，當然覺得你沒錯，但你身為皇室的人，就要跟你兄長多學學。」

不過也有人指出，「『請問』跟『您』，不太像跟爸爸說話欸」、「我覺得有點禮貌過頭，不知道是不是你們家本來就會加尊稱，我跟家人是都不會用到您就是了。」

還有人點出關鍵，「『爸！明天一台車嗎？您幾點要出門』，應該是這樣」、「我也覺得要叫一聲爸」、「前面沒先叫爸爸啦！這種破老人都這樣，做的事情遠遠比不上媽媽，結果全家講話最囂張最沒禮貌就是他，我們直接放生後，態度就自己變好了，欠教訓」、「前面要加個『爸爸』吧，只能說跟神經病爸爸相處久了，大概知道他在想什麼，我是被家暴到大的。」

延伸閱讀
她跨年返家驚覺「捷運都是外國人」　網揭關鍵：台北真的好玩
尪年終38萬！只帶公婆出國「不揪岳母」　人妻怨：婆婆不讓兒多花錢
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國發會前副主委游建華病逝！　藍、綠都重用
大樓「瓷磚雨狂下」畫面曝！　女路人遭砸
快訊／爆柯P帶政治獻金回家！　醫3點回應
《魷魚2》導演怒了：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」
NASA公布衛星照！　陸在「死亡之海」造400公里太陽能長城
快訊／法院駁回尹錫悅「逮捕令異議申請」！
嘟嘟車活春宮！男女交疊「激情狂動」　司機傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應：或許是師母口中親友的紅包

用「您」卻被爸罵沒禮貌！他曝父子對話截圖　網笑：少加1句糟老頭

他羨慕別家公司「尾牙喝超嗨」還續攤！　一票搖頭：你這好多了

明起2波境外空污來襲　全台空氣品質亮橘燈

妹子分享「讓男生對妳死心塌地」2方法！網爆共鳴：超真實

大愛台「不平等合約」為何要簽？呂秋遠曝業界殘酷：為了吃飯

一票不社交「丟4字」台大畢業生超火！網爆共鳴：讓人煩躁

「蔬菜之王」菠菜來自波斯　農糧署教3招去除澀味

南二段「打死不退姐」山難！專家嘆山神保佑撿回1命：救援該收費了

夢幻白鑽上鉤！澎湖海釣客釣起8kg白腹魚　「一尾3萬」入袋

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

EXO 2025年合體？ 張藝興曝：正在聊　#星光雲REELS

爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應：或許是師母口中親友的紅包

用「您」卻被爸罵沒禮貌！他曝父子對話截圖　網笑：少加1句糟老頭

他羨慕別家公司「尾牙喝超嗨」還續攤！　一票搖頭：你這好多了

明起2波境外空污來襲　全台空氣品質亮橘燈

妹子分享「讓男生對妳死心塌地」2方法！網爆共鳴：超真實

大愛台「不平等合約」為何要簽？呂秋遠曝業界殘酷：為了吃飯

一票不社交「丟4字」台大畢業生超火！網爆共鳴：讓人煩躁

「蔬菜之王」菠菜來自波斯　農糧署教3招去除澀味

南二段「打死不退姐」山難！專家嘆山神保佑撿回1命：救援該收費了

夢幻白鑽上鉤！澎湖海釣客釣起8kg白腹魚　「一尾3萬」入袋

她出錢裝洗碗機！婆婆每天狂call「把鍋碗瓢盆帶去洗」全傻了

不止大巨蛋…張惠妹將首登北京鳥巢「唱十萬人場地」　時間曝光了！

國發會前副主委游建華病逝　專業獲藍、綠肯定並重用

汐止大樓「瓷磚雨狂下」畫面曝！騎士差1秒遭砸　女行人頭部受傷

追兇21年！內蒙女司機血案偵破　嫌犯見警說：可以給我一支煙？

打破美韓不合謠言！　美國務卿布林肯「趁卸任前」最後訪韓

爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應：或許是師母口中親友的紅包

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

台大醫院跳電原因出爐！　台電：院內高壓檢測投切開關所致

用「您」卻被爸罵沒禮貌！他曝父子對話截圖　網笑：少加1句糟老頭

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

新北高中生舉五星旗喊「省長賴清德」

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

春節9天假！國旅訂房率「跌破4成」Cheap秒懂

女山友沒被丟包！資深登山客：隊友仍犯6大錯誤

明天變天「北東溼答答」　下波冷氣團急凍更久

超寵妻！薄瓜瓜曬自拍「甜摟許惠瑜」網讚爆

今轉雨！　明「強冷空氣」急凍7天

499吉伊卡哇福袋　獎品寒酸到炸

一家看《獅子王》妻怨坐第三排超爛　夫回一句前面笑了

妹子曝高階版「LINE抓到男友偷吃！」網傻了

更多熱門

相關新聞

他羨慕別家公司「尾牙喝超嗨」一票搖頭

他羨慕別家公司「尾牙喝超嗨」一票搖頭

很多公司都會舉辦尾牙活動，近日就有網友發文表示，他看到以前同學的公司尾牙，都覺得好像很快樂；但自己的尾牙則大多是吃buffet，也不太可能會續攤，因此他反而有點羨慕可以盡情拚酒、去KTV續攤的那種尾牙。貼文曝光後，掀起討論。

妹子分享「讓男生對妳死心塌地」2方法！網爆共鳴

妹子分享「讓男生對妳死心塌地」2方法！網爆共鳴

大愛台「不平等合約」為何要簽？呂秋遠：為了吃飯

大愛台「不平等合約」為何要簽？呂秋遠：為了吃飯

一票不社交「丟4字」　台大生火大爆共鳴

一票不社交「丟4字」　台大生火大爆共鳴

南二段「打死不退姐」山難！專家嘆：救援該收費了

南二段「打死不退姐」山難！專家嘆：救援該收費了

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

柯2014年收現金未存專戶？陳佩琪發聲

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面