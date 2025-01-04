生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世　一輩子沒住過院

▲123歲人瑞林蛇母過世。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸福建漳州市高齡老人林蛇母1月1日過世，享嵩壽123歲，驚人的年紀引起大陸網友震驚。據同村的親友介紹，林蛇母雖然高齡，但並沒有多少病痛，甚至一生都沒有住院過，且為人樂觀正向，終生奉行不爭、不氣、不強求，還時常開導村內的居民，如今過世的消息傳出，令居民感到惋惜。

綜合陸媒報導，林蛇母生於清光緒28年間（1902年），原先的居住地點為福建龍海市海澄鎮的羅坑村，後來嫁到隔壁的溪北村，便開始接連生育、在家中相夫教子，育有4女3子，雖然生活清貧，但她幾乎沒有抱怨過。

林蛇母生性樂觀、知足常樂，且脾氣相當好，從來沒跟別人吵過架。儘管面臨親友離世，林蛇母會感到情緒低落，但很快就能走出陰霾。

▲123歲人瑞林蛇母過世。（圖／翻攝《新京報》）



雖然林蛇母相當高齡，除了數年前摔傷雙腿、留下舊疾導致不良於行外，幾乎沒有其他病痛。77歲的兒子黃春風2023年曾說過，母親從來沒有住過院，身體相當硬朗，雖然已失明，不過聽覺、嗅覺都相當靈敏，聞到食物的香味就會想吃，還能一口氣吃下7顆餃子或1碗稀飯，食慾與消化都不錯。

黃春風提到，母親常常說，能吃、能喝、能睡便是福，雖然母親是傳統農婦，不會刻意運動、健身，也不知該如何養生，但母親不爭、不氣、不強求，所有事都順其自然，也許這就是長壽的原因。

▲123歲人瑞林蛇母過世。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



過去接受訪問時，林蛇母相當熱情，不過被問及長壽的秘訣時，突然不曉得怎麼回答，只能笑著說「不知道」。

如今最新消息傳出，林蛇母2025年1月1日在家中過世，消息震撼了溪北村的村民。有居民表示，林蛇母的思維清楚、沒什麼疾病，2年前還能做家事，且個性相當樂觀、時常開導他們，很多事情要看開一點，如今離世的消息傳出，令村民感到惋惜。