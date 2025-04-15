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致死病原「找到一整窩」！影帝金哈克曼雙屍案　家裡發現老鼠排泄物

▲▼執法人員前往影帝金哈特曼（Gene Hackman）生前住處調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲執法人員前往影帝金哈克曼生前住處調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman），今年2月被發現與妻子一同陳屍在美國新墨西哥州家中，死因離奇。警方調查，哈克曼的妻子因感染漢他病毒猝死，而哈克曼生前患有阿茲海默症，因無人照料也在伴屍數日後離世。當地衛生部門前往調查，結果在八棟建築物中發現大量老鼠的蹤跡，形容其住所是「鼠患溫床」。

綜合外媒報導，新墨西哥州公共衛生部門前往調查金哈克曼身前住所，結果在兩間獨立小屋、三間棚屋、三個車庫以及兩輛汽車內發現老鼠排泄物，其中車庫內還發現一隻活老鼠、一隻死老鼠和一整個老鼠窩，顯示其住所鼠患相當嚴重。

根據屍檢結果顯示，金哈克曼的65歲日裔妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）死於罕見的漢他病毒「漢他病毒肺症候群」（HPS），這是一種藉由嚙齒類傳播的疾病，通常會透過嚙齒類動物的排泄物或唾液感染人類。

至於95歲的金哈克曼則是在妻子身亡後數日也相繼過世，死因與高血壓、動脈粥狀硬化心血管疾病和阿茲海默症有關。先前有調查認為，金哈克曼很可能因為阿茲海默症而沒有察覺妻子已經去世，最終因無人照料而死亡。

根據媒體TMZ的報導，在金哈克曼主要居住的主屋內沒有發現老鼠活動的跡象，但在周邊八個附屬建物內都有發現遭嚙齒類動物侵入的痕跡；調查人員同時也發現多個捕鼠裝置，顯示哈克曼夫婦生前似乎也察覺家中鼠患問題嚴重。

資料指出，漢他病毒感染雖然較為罕見，但新墨西哥州是全美通報漢他病毒數量最多的州，患者死亡率高達41％，相當致命。美國疾病預防控制中心表示，感染漢他病毒初期可能會出現類似流感症狀，且可能在接觸2個月後才出現病症，目前針對該病毒沒有特定治療方法。

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）日裔妻子荒川貝琪（Betsy Arakawa）被發現雙雙陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼日裔妻子荒川貝琪。（圖／達志影像／美聯社）

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