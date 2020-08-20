　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中市衛生局防疫分數考評全台第一　曾梓展感謝團隊和志工合作

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台中市衛生局去年防疫考評，獲衛福部評為全台第一。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市衛生局去年防疫考評，獲衛福部評為全台第一。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府積極推動公共衛生業務，不但及早啟動登革熱防治、擴大執行潛伏結核病感染篩檢，在因應新冠肺炎疫情方面，更全力配合中央，去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評累計總分1055.7分，不但全台第一，防疫成績更是六都最高，成績斐然。

▲▼台中市衛生局去年防疫考評，獲衛福部評為全台第一。（圖／台中市政府提供）

請繼續往下閱讀...

衛福部針對地方衛生機關業務考評項目分為醫政、長照、照護、心理口腔、衛教宣導、食品藥物、防疫及保健8大類，台中市醫政類獲得滿分100分、防疫類滿分200分獲199分，各項類別累計總分為1055.7分，排名六都第一，也是全國第一。

衛生局表示，市府去年就啟動登革熱防治，包括3月召開跨局處會議、5月公告防疫措施，以阻絕境外、社區防疫、醫療整合及防疫教育等策略，提高民眾認知跟警覺，去年70個確診個案中，有75%的個案發病到就醫的隱藏期平均小於3天，有效降低疫情在社區擴散的風險。

此外，在結核病個案管理照護品質方面，去年擴大執行結核病高風險族群潛伏篩檢，及早發現個案，並鼓勵篩檢陽性者加入潛伏結核治療，因此結核病發生率較前年下降12%，另衛生局積極配合中央消弭原鄉健康不平等計畫，去年山地巡檢發現2例個案，在山地原鄕結核病防治表現亮眼。

衛生局長曾梓展表示，台中公共衛生業務獲得中央高度肯定，除衛生局、所同仁的共同努力外，亦感謝醫療團隊及衛生保健志工夥伴們的協力合作，才能有優異成績。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
滅蚊新招！　美國擬放出7.5億隻基改蚊子
快訊／金與正受託「統治北韓全體國政」！　金正恩壓力頗大
桃園弒母案因吸毒判無罪　法務部長說話了
「平價版海洋拉娜」只要518元！　5種用法全身都能擦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美返台2天…他接衛生局「採檢電話」：請家人載　曝傻眼內容「之後自費會很貴」

陳錫煌、朱宗慶獲行政院文化獎！蘇貞昌親頒：過去國家打壓，現用最高誠意表揚

中市衛生局防疫分數考評全台第一　曾梓展感謝團隊和志工合作

台鐵又出包！採購案遭爆「包給自家人」　急澄清：送政風處調查

真時間管理高手！主婦媽搭捷運「進入揀菜模式」神專注　網讚爆這1點

好市多「超大粒蛋黃酥夯炸」12顆449元　內行切開內餡驚呆：一顆吃不完

台大法律「年薪300萬」完勝資工？　網曝真相：不用懷疑

自行採檢成破口？急診醫師曝「2篩檢方法」可掌控　網推：正解

雲林林內鄉設置村落幸福專車　「幸福站」像極了愛情！意外爆紅成打卡熱點

惡劣幼兒園全都露！教部「全國教保資訊網」公布違規裁罰紀錄

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

美返台2天…他接衛生局「採檢電話」：請家人載　曝傻眼內容「之後自費會很貴」

陳錫煌、朱宗慶獲行政院文化獎！蘇貞昌親頒：過去國家打壓，現用最高誠意表揚

中市衛生局防疫分數考評全台第一　曾梓展感謝團隊和志工合作

台鐵又出包！採購案遭爆「包給自家人」　急澄清：送政風處調查

真時間管理高手！主婦媽搭捷運「進入揀菜模式」神專注　網讚爆這1點

好市多「超大粒蛋黃酥夯炸」12顆449元　內行切開內餡驚呆：一顆吃不完

台大法律「年薪300萬」完勝資工？　網曝真相：不用懷疑

自行採檢成破口？急診醫師曝「2篩檢方法」可掌控　網推：正解

雲林林內鄉設置村落幸福專車　「幸福站」像極了愛情！意外爆紅成打卡熱點

惡劣幼兒園全都露！教部「全國教保資訊網」公布違規裁罰紀錄

美國情報圈：中國地方官「早知新冠疫情」卻欺瞞北京！

陸拚2025年晶片自給率達70%　去年只達到30%

宜蘭童玩星光樂園　夢幻打卡　粉紅踩街　邀有情人共渡浪漫還有小禮物

出席議會備詢後再主持道安會報　盧秀燕：加強宣導晨運長輩防撞意外

少女網交小帥驚見50歲大叔傻眼！色男瞎扯：我是他爸…下秒硬上

獨／「巧克力」聞到隔壁在拜拜直接「吃雞」　網讚「懂吃」...他超悲情

傳固特異禁員工當川粉　川普暴怒嗆「我要換輪胎！」

吃潔牙骨「餐前儀式」！　萌汪晃頭擺手：要吃你囉～

美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「天啊好辣」　甘當綠葉力挺

新冠疫情變數仍多　OPEC+要求產量超標的盟友國加大減產規模

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

12星座這些舉動就是討厭你

父親幫人做保背債9千萬　孝順女星扛全家送過瓦斯

無牌瑪莎拉蒂警無視　外送員違規秒開罰

8號颱「巴威」可能突襲生成！

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

高雄人：最需要改善的是一塊手印

阿滴南投出遊　鷹眼網友曝細節：戀愛了！

館長陪4歲兒複診！曝X光片網喊痛：超離譜

路邊買2顆捧水蜜桃捧場　爆噴500大鈔驚呆

彰化居家檢疫者：衛局要我自己去醫院篩檢

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

免教師證！馬祖急徵國中數學老師「月薪5萬」

彰化「無症狀確診者」改口：2天前有咳嗽！陳時中疑動機

更多熱門

相關新聞

居家檢疫者外出醫院篩檢　中市府追造謠者

居家檢疫者外出醫院篩檢　中市府追造謠者

台中市議員江肇國20日在市議會臨時會表示，1名居家檢疫者在網路留言指出他被台中市衛生局通知自行到醫院篩檢，如果屬實將是一項高風險行為，衛生局長曾梓展提出嚴重駁斥，從來沒有主動叫無症狀的居家隔離者去醫院篩檢，除非是上呼吸道感染或肺炎，而且也是民眾自行前往，作法合乎中央規定，衛生局也會追究造謠者。

關鍵字：

防疫考評中市衛生局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面