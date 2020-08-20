中市衛生局防疫分數考評全台第一　曾梓展感謝團隊和志工合作

▲▼台中市衛生局去年防疫考評，獲衛福部評為全台第一。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府積極推動公共衛生業務，不但及早啟動登革熱防治、擴大執行潛伏結核病感染篩檢，在因應新冠肺炎疫情方面，更全力配合中央，去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評累計總分1055.7分，不但全台第一，防疫成績更是六都最高，成績斐然。

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衛福部針對地方衛生機關業務考評項目分為醫政、長照、照護、心理口腔、衛教宣導、食品藥物、防疫及保健8大類，台中市醫政類獲得滿分100分、防疫類滿分200分獲199分，各項類別累計總分為1055.7分，排名六都第一，也是全國第一。

衛生局表示，市府去年就啟動登革熱防治，包括3月召開跨局處會議、5月公告防疫措施，以阻絕境外、社區防疫、醫療整合及防疫教育等策略，提高民眾認知跟警覺，去年70個確診個案中，有75%的個案發病到就醫的隱藏期平均小於3天，有效降低疫情在社區擴散的風險。

此外，在結核病個案管理照護品質方面，去年擴大執行結核病高風險族群潛伏篩檢，及早發現個案，並鼓勵篩檢陽性者加入潛伏結核治療，因此結核病發生率較前年下降12%，另衛生局積極配合中央消弭原鄉健康不平等計畫，去年山地巡檢發現2例個案，在山地原鄕結核病防治表現亮眼。

衛生局長曾梓展表示，台中公共衛生業務獲得中央高度肯定，除衛生局、所同仁的共同努力外，亦感謝醫療團隊及衛生保健志工夥伴們的協力合作，才能有優異成績。

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