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婆婆不願意幫顧孩！她心寒「只想玩孫」當現成的阿嬤　一票卻不挺

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲婆婆不願意幫忙帶小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「生完小孩後，更看清一些事情。」一名女網友發文透露，她在結婚前，婆婆就曾暗示之後若要帶孫子，每月至少要收3萬5000元，，讓她深知對方就是不想顧。但她認為，人其實是互相的，既然婆婆現在不願意幫忙帶小孩，以後婆婆需要幫忙，她也會說自己無能為力。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆早在她還沒嫁進門時，就曾暗示如果未來要她幫忙帶孫子，每個月至少要支付3萬5000元。雖然幫忙照顧小孩給錢沒錯，但她感覺婆婆這麼說其實是想表達不願意幫忙，提醒他們孩子得自己處理。

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原PO透露，他們夫妻倆的工作都是輪班制，不論把小孩送保母還是托嬰，若突然生病時，就需隨時接回來照顧。然而，即使婆婆的工作是彈性排班，她也寧願工作，而不願伸出援手，甚至計畫退休後去當志工。原PO認為，長輩願意幫忙是情份，但既然他們不願意幫忙，那未來公婆年老需要幫助時，她也會以同樣的理由拒絕。

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO還提到，過去親戚曾問起小孩都是誰在照顧？她回答自己目前請假在家，和娘家爸媽一起照顧，結果「公婆卻面面相覷，可能覺得沒面子吧」。她認為公婆就是只想逗孫子、負責玩，當現成的阿公、阿嬤；娘家父母則總是用行動支持她，讓她感到非常慶幸和感動。

原PO表示，剛進入新的家庭，最需要的就是接納和支持，但生完小孩後，她更看清了一些事情，「我們就是把自己的家庭顧好，過好自己的生活，珍惜愛我們的人」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他們本就沒義務幫你顧」、「不幫忙顧小孩是正常的好嗎？我也是辭職顧16年」、「自己生自己顧，長輩本來就沒義務幫你」、「你就是不爽公婆不幫你顧而已。但他們真的沒義務，你可以辭職自己帶。要生前，就要規劃孩子的事，不是生了就來抱怨別人不幫你」。也有網友表示，「所以一定要記住誰真心待你，要好好孝敬父母」。

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