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不同意送托！婆婆不幫忙帶「也反對把小孩送娘家」　她急求助

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲婆婆不想讓孩子送托。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果大人都要工作，可能就會把孩子送托。不過近日就有網友發文透露，婆婆不想讓她把孩子送托，覺得小朋友很可憐，但婆婆也不想幫忙帶小孩，因為覺得這不是自己的責任，「到底有什麼折衷的辦法？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，小孩馬上就要到可以送托的年紀了，但是婆婆卻有很多意見。婆婆不想讓孩子送托，因為覺得小朋友這樣很可憐；婆婆不想找保母，因為覺得很貴；婆婆又覺得原PO夫妻倆應該繼續工作，這是很理所當然的事。

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只是，婆婆也表明自己不會帶小孩，她以前沒帶過；婆婆還說她不想學習帶小孩，因為覺得這不是她的責任；最後，婆婆也不同意原PO把小孩送到娘家，因為這樣小孩會跟自己不親。

對於婆婆的各種要求，原PO實在很煩惱，於是最後就說「誰出力、出錢，誰決定」，豈料婆婆卻整天說她沒良心，讓她不知道該怎麼做比較好，「到底有什麼折衷的辦法？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「要你們繼續上班，又要你們自己帶，又不准給娘家帶，自己也不會帶，到底是要怎樣？話都給她說就好了」、「搬走」、「不要保母又要你們賺錢，她不帶也不給娘家帶，那到底給誰帶」、「搬出去就沒這些屁事了！會少了爭吵、多了家庭和諧」。還有網友直言，「要老公處理他老母，你要拒絕再聽到她的聲音」、「幹嘛理她說什麼」。

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