快訊／柯文哲等4人恐再進看守所　北院第3次羈押庭開始審理中

記者黃哲民、吳佩蓁／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭起訴，二進二出台北地方法院，經檢方再度抗告成功，台北地院今（2日）召開第三次羈押庭，柯等4名被告今天中午前後陸續趕抵北院報到，稍早北院正式開庭審理。

▲民眾黨前主席柯文哲抵達台北地院。（圖／記者林敬旻攝）



▲沈慶京2日緊急取消手術，趕抵北院報到。（圖／記者林敬旻攝）



台北地檢署偵辦柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，26日偵結起訴柯等11人，並依涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，對柯求刑合計28年6月。經台北地院裁定，柯文哲等5名羈押被告全數交保，柯交保金3000萬元、沈慶京4000萬元、應曉薇1500萬元、彭振聲500萬元，李文宗在偵查期間曾交保200萬元未退，再加保800萬，合計1000萬元，5人均限制住居與限制出境、出海。

▲應曉薇全程微笑進入北院 。（圖／記者黃哲民攝）

事後北檢不服，除了已認罪的前北市副市長彭振聲，針對柯、沈、應、李交保抗告成功，台北地院上月29日重開羈押庭，裁定柯文哲加保至7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

▲李文宗從新竹搭高鐵趕到北院。（圖／記者湯興漢攝）



北檢仍然二度抗告成功，高院1日審理認為。柯文哲等4名被告與其他被告或證人的供述未盡相符，顯尚存勾串空間，撤銷原裁定，發回地院更裁。

台北地院今天上午突通知4名被告召開第三次羈押庭，並須於11時報到，應曉薇是第1個趕抵北院，下午1時許李文宗、柯文哲也先後從新竹北上，原本今天要動手術的沈慶京也緊急取消，並於下午2時15分許抵北院報到，柯等4人在候審室等候5個小時，稍早羈押庭正式開庭審理。