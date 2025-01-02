快訊／柯文哲3進北院「遲到2小時」！親曝原因：父親已昏迷

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、閔文昱／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭起訴，二進二出台北地方法院，經檢方再度抗告成功，台北地院今天上午突通知4名被告召開第三次羈押庭，並須於11時報到，不過柯文哲下午1時許才抵北院報到，遲到約2小時。對此，柯文哲也在庭審中說明原因。

柯文哲表示，他今天上午10點多接獲通知要開庭，不過當時他已在高速公路上前往新竹探望昏迷父親，因此他看完父親趕回，才會在下午1點06分抵達北院。

至於立委黃國昌、黃珊珊相繼砲轟，北檢佈下不辭職就羈押的局，真正目的是不是逼柯文哲辭掉黨主席？北檢稍早也解釋，沒強迫柯辭主席，是柯自己說去年（2024年）9月就要辭，當時為了防止串供，才不准柯寄出辭職信。

此外，在被查扣的關鍵硬碟中，檢方在工作簿檔案中發現「小沈1500」的Excel檔，作者署名「WEN」，柯文哲雖否認檔案是出自他手，但傳出民眾黨前立委蔡壁如證實柯的編輯檔案署名正是「WEN」。為此，檢方主張蔡壁如應訊證稱查扣行動硬碟裡的檔案製作人代號「WEN」，可能是柯用的，柯之前慣用「ko」，但蔡日前受訪否認曾這樣證稱，可見柯交保後，已影響證人證詞。

針對柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜被檢方認為3次協助幫柯保管財務，柯文哲直言，檢方太誇大許芷瑜的角色，檢方指他除了曾到台北市醒吾大樓拜會「悟覺妙天禪師」，妙天當場將裝有1000萬元的皮箱交給他，這箱現金後來被蘇進強借名存入新故鄉協會做為協會日常開銷之用，但其實這1000萬是蘇進強自己去募的，「許芷瑜只是幫忙拖皮箱」。