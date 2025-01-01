朱立倫拋「同為中華、異為體制」新論述　籲兩岸求同尊異

▲朱立倫指兩岸要「求同尊異」，同為中華，異為體制。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（1日）舉行2025年元旦升旗典禮，針對兩岸議題，國民黨主席朱立倫致詞時表示，期盼民進黨、全台灣與對岸的朋友，不要忘了兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以我們是「同為中華，異為體制」，求同尊異，兩岸才能和平。

朱立倫表示，今天是中華民國114年的元旦，面對先聖先賢、面對國民黨總理，大家共同要牢記，「我們的國家就是中華民國，中華文化是我們的本，中華民族是我們的根」，在兩岸交流過程中，如果大家都能秉持這樣的信念「求同存異」，就能進一步到「求同尊異」。

朱立倫也說，中華民國114年是很重要的年份，今年有三大重要的紀念日，3月12日是國父、國民黨建黨總理孫中山先生逝世100周年，今年也是抗戰勝利80周年，同時是台灣光復80周年，要讓全民、要讓全世界華人朋友們知道這是最關鍵的時刻。

朱立倫強調，求兩岸之同，尊重兩岸之異， 同為中華民族、同屬中華文化，就能面對子孫，能夠走向和平康莊的大道；他衷心期盼，包括民進黨朋友、全台灣的朋友、對岸的朋友不要忘了兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以是「同為中華，異為體制」，求同尊異，兩岸才能夠和平。

前總統馬英九也表示，應該堅定守護中華民國憲法，堅守依據《憲法》與《兩岸人民關係條例》所確定的兩岸定位，展現處理兩岸關係的決心與能力，為台灣民眾維護兩岸的和平與安全。他剛從中國黑龍江、哈爾濱、四川成都訪問回來，了解國民黨當前和平互惠的兩岸政策，受到中國各界非常的肯定。