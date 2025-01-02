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保存宗教文化資產！花蓮鎖定40寺廟、教堂大調查　

▲縣府日前舉辦「113年花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究計畫」北區說明會。（圖／花蓮縣政府提供）

縣府日前舉辦「113年花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究計畫」北區說明會。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動花蓮宗教文化的保存與永續發展，花蓮縣政府民政處日前在花蓮雲產業基地舉辦「113年花蓮縣重要寺廟、教會堂文史調查研究計畫」北區說明會。計畫目的旨在透過深入的文史調查與創新推廣方式，全面保存花蓮的宗教文化資產，並將其轉化為促進地方經濟與國際交流的動力。

說明會由花蓮縣政府民政處長明良臻致開幕詞，他表示：「宗教信仰不僅是地方文化的重要象徵，更是歷史記憶與社會連結的橋樑。花蓮擁有多元且深厚的信仰文化，期能透過本次計畫，完整保存這些珍貴的文史資產，並以數位化和國際化的方式，將花蓮的信仰故事傳播至全世界。」

計畫第一階段目標聚焦於花蓮13個鄉鎮，選定40處具代表性的宗教場域進行全面調查，並規劃七條參拜路徑，串聯地方宗教文化與歷史故事。本次說明會除詳細說明計畫主軸與執行細節，也說明未來成果展現，像是建置宗教資訊數位平台、出版雙語專書、宗教旅遊專刊、新書發表記者會與成果展等，提供參加本文史調查的寺廟、教會堂團體，能更深入認識此項計畫。

現場討論氣氛熱烈，各宗教團體踴躍交流，紛紛就未來田野調查、文化推廣及未來展望提出寶貴建議，展現對計畫的高度支持與期待。為讓花蓮中區與南區的，也能充分理解此文史調查計畫的執行規劃，說明會最後，民政處預告將陸續於今年1月辦理中區及南區說明會，希望有興趣的民眾與相關人士一起共襄盛舉。

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關鍵字：

宗教文化資產寺廟教會堂文史調查場域

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