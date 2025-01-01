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火舞表演者赴泰失蹤「被騙去當豬仔」　親友一看定位竟在緬甸

火舞表演者小鬼（綽號）在表演圈小有名氣，如今竟疑似誤入詐騙集團陷阱，被擄到緬北園區成為豬仔。（圖／翻攝當事人IG）

▲火舞表演者小鬼（綽號）在表演圈小有名氣，如今竟疑似誤入詐騙集團陷阱，被擄到緬北園區成為豬仔。（圖／翻攝當事人IG）

圖文／CTWANT

詐騙集團騙「豬仔」手法層出不窮，如今竟連表演藝人都成目標，火舞表演者小鬼（綽號）2024年12月25日赴泰表演，之後便與親友失去聯繫，手機最後定位還在緬甸某園區，父親更在26日接獲兒子要他準備美金的求救電話，如今已提出告訴，希望能透過外交力量讓兒子盡快回家。

據了解，小鬼學習火舞超過10年，並取得街頭藝人執照，憑藉精湛技術和多元表現方式在表演圈小有名氣，曾受邀到澳門、柬埔寨和寮國表演，而他2024年12月25日再次赴泰表演，興奮貼出自己在桃園機場的限時動態，卻疑似落入詐騙集團陷阱，淪為豬仔。

小鬼父親心急如焚，已向警方報案，希望能透過外交力量讓兒子盡快回家。（圖／趙世勳攝）

▲小鬼父親心急如焚，已向警方報案，希望能透過外交力量讓兒子盡快回家。（圖／趙世勳攝）

記者調查，如今有多個詐騙集團成員潛入街頭藝人平台，偽裝自己是廠商，應徵海外演出的表演者，開出的價碼在合理偏高的範圍內，還會要求表演者的影片、照片和經歷介紹，甚至準備流程表和活動海報以取信表演者，結果小鬼疑似不慎遭騙，應徵後被帶到泰國。

小鬼到泰國後，又乘坐6小時才到位於叢林中的飯店，該飯店位於泰緬邊境，再次發文便是全黑畫面，抱怨自己「怎麼出國工作都有事情發生」，親友擔心不已、紛紛詢問狀況，卻無法與他取得聯繫，父親更是收到求救電話。

「就說出大事了，要幾萬元美金。」小鬼父親表示，他26日晚間6時40分接到兒子電話，提及自己「出大事了」，要求他準備好錢，此後便匆匆掛斷電話，他心急如焚，詢問兒子的朋友，才發現兒子最後定位竟是在緬甸境內。

小鬼落地泰國後，乘坐長達6小時的車才到飯店，此後再定位竟是在緬甸園區。（圖／翻攝當事人IG）

▲小鬼落地泰國後，乘坐長達6小時的車才到飯店，此後再定位竟是在緬甸園區。（圖／翻攝當事人IG）

而在小鬼出境期間，有多位朋友還接到自稱是他的求救訊息，內容表示自己「現在還回不去，我會想辦法保護好自己」、「雖然這次是真的要拼命了」，小鬼父親著急有如熱鍋上的螞蟻，現已向警方提出妨害自由告訴。

小鬼父親呼籲政府利用外交力量讓兒子盡快回國，也呼籲表演者在接到出國邀約前，應先注意深入了解對方公司，以及看公司給予表演者的吃住福利，好決定對方是否正派，希望別再有無辜表演者成為豬仔。

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