通關最快1分鐘!　福馬「小三通」實行「一次過檢」

▲福州黃岐客運站實施「一次過檢」，便利化通關模式，最快一分鐘入境 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

福建省福州港黃岐客運站於2024年12月31日，正式啓動實施的福馬「小三通」口岸「兩檢並一檢」（也稱一次過檢）聯合監管方式。出境旅客將隨身行李放入「兩檢並一檢」設備中，同時接受客運站人身安檢、體溫檢測，不到1分鐘就完成出境檢查，流程相當快速。

《中新社》報導，福州港黃岐客運站候船廳內，出境台胞旅客依序把隨身行李放入「兩檢並一檢」設備中接受檢查，旅客同步進行客運站人身安檢、體溫檢測，不到1分鐘就完成了出境檢查，通關時長壓縮了50%。

位於福州，當日啓動實施的福馬「小三通」口岸「兩檢並一檢」（也稱一次過檢）聯合監管方式，大大縮短查驗證件時間，十分適合春運期間，可以讓旅客通行更加流暢便利。

馬祖居民林建中帶著幾箱行李快速出境檢查。「買了一些果乾、海鮮乾、小朋友要吃的零食。」林建中說，親朋好友都很喜歡福州的特產，他搭乘「小三通」往返時常採購一些相送。以前通關要先過一次安全檢查，再過一次海關檢查，不僅耗時也麻煩，現在方便了很多。

與以往出境人員需要經過海關查驗、客運站安檢兩道環節不同，本次琅岐、黃岐港口岸出境旅檢通道查驗設備改造和軟件系統整合升級，簡化通關流程。

▲「一次過檢」，無需停留等候，通關時長壓縮了50%。（圖／讀者提供）

旅客在出境時只需接受一次檢查，避免通關時反覆搬運行李接受檢查的麻煩，除少數情況下，旅客隨身行李需接受開包檢查外，通關一路暢通，無需停留等候，通關時長壓縮了50%。

黃岐客運站站長林作興表示，福馬「小三通」口岸在全福建省率先實施「兩檢並一檢」（一次過檢）通關便利化措施縮短旅客排隊等候時間，簡化安檢查驗流程。也是回應馬祖王忠銘縣長今年多次來福州交流，曾反映馬祖鄉親通關便利化訴求，落實第七次福馬磋商會訴求，進一步便利馬祖民眾往來。

據福州海關口岸監管處處長楊升平介紹，2024年福州海關監管服務福馬「小三通」出入境旅客64969人次，同比增加75.08%。

2025年春運即將到來，福州海關將繼續推廣智慧旅檢場景建設，進一步加大智能設備投入，黃岐和琅岐客運站以及各口岸聯檢等單位推動「一次過檢」模式，讓台灣旅客出入境高峰通關順暢，福馬「同城生活圈」建設更便利。