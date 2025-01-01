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地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」已賺了兩筆

▲▼上海地鐵,上海,地鐵。（圖／CFP）

▲上海地鐵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名男子在網路上發文出售地鐵早高峰的座位，每次5元人民幣，還表示自己已經幫一名乘客佔了兩次位。對此，上海地鐵官方表示，不支持類似行為。

該名男子在網路上發文，稱要出讓上海地鐵16號線滴水湖至龍陽路方向的早高峰座位，「約定好車廂，你坐我站。」男子並告吃了自己所搭乘列車的時間。

貼文很快在網路上瘋傳，大部分網友都不支持這種行為，但也有人表示有點心動，想要洽詢看看。

▼男子在網路上出售座位。（圖／翻攝微博）

▲▼地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」已賺了兩筆。（圖／記者蔡紹堅攝）

男子在接受媒體訪問時提到，他在一家科技業工作，每天搭地鐵通勤，由於地鐵上的乘客實在太多，他才萌生出了讓座的想法，而在網路上發文之後，也真的有人對此有需求。

男子透露，他早上在臨港大道上車，在惠南站或新場站下車，這兩站的乘客最多，需要座位的人可以提前支付5元，跟他約定好站點及車廂，到站時他會讓座給對方。

男子還說，他已經幫一個人成功佔過兩次座位，還有兩個人提前付了錢，但還沒佔位成功。男子更發現，相比早高峰，晚高峰時人們對座位的需求更高。

對於男子的行為，上海地鐵客服人員表示不認可，並強調不支持類似佔位的行為，會記錄此事並向上級反映。

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