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遭蘇聯戰機擊落！南韓史上最慘空難269死　險釀第3次世界大戰

遭蘇聯軍機擊落！南韓史上最慘空難釀269人死　險釀第3次世界大戰

圖文／CTWANT

南韓濟州航空7C-2216航班於上月29日上午9點從從泰國曼谷飛往南韓全羅南道務安國際機場，但是在降落時滑行出跑道撞擊圍欄爆炸，最終造成179人不幸罹難。這起空難堪稱是南韓境內最嚴重空難，但若放眼全球，南韓航空史上最嚴重空難當屬1983年大韓航空007號航班，當時飛機遭蘇聯軍機擊落，造成269人死亡，差點成為第三次世界大戰導火線。

事發於1983年9月1日，搭載269人的大韓航空007號波音747客機自美國紐約甘迺迪國際機場起飛，途經阿拉斯加安克拉治加油，最終目的地為南韓首爾金浦機場。但飛越太平洋途中，班機逐漸偏離預定航道，進入敏感的蘇聯領空。

詭異的是當飛機經過位於阿拉斯加、白令海及西太平洋多個導航點時，航管均未發出警告，機長也在偏離導航點數百公里的情況下，多次向航管通報自己正常通過導航點，隨即兩次分別進入蘇聯位於堪察加半島和庫頁島的領空。

由於飛機進入蘇聯堪察加半島與薩哈林島等蘇聯軍事禁區上空，當時的蘇聯領導人安德羅波夫（Yuri Andropov）指示軍方高度戒備，視所有不明飛行物為潛在威脅。

蘇聯空軍派出2架蘇-15攔截機，嘗試與客機聯絡但未成功。戰機飛行員回報，客機並未回應國際識別訊號，也未改變航向。隨後的凌晨3時26分，蘇聯戰機接獲攻擊指令，發射一枚R-98空對空導彈，直接擊中客機尾部，造成客機液壓系統失靈。數分鐘後客機墜毀於日本海，機上269人全數罹難，包括一名美國國會議員麥克唐納（Larry McDonald）。

美國總統雷根稱此事件為「人類歷史上最殘暴暴行之一」，譴責蘇聯無視國際法與人道主義原則。而蘇聯最初否認負責，聲稱該班機是美國間諜行動一環，雖因國際壓力迫使其承認擊落班機的事實，仍堅稱只是一場誤判。

事發後美國與蘇聯冷戰緊張局勢進一步加劇，兩國外交對話陷入僵局，當時甚至隱然有引發第三次世界大戰可能性。

由於攻擊民航機使蘇聯聲譽受損，國際形象惡化，內部也出現對軍事高層決策的批評聲浪，最終成為戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）推動改革的重要背景之一。

1991年蘇聯解體，俄羅斯總統葉爾欽上台後將大韓航空007號的黑盒子返還南韓，資料曝光後才揭發當時的機長千炳寅未依照SOP，將磁航嚮導航調整為慣性導航，才導致班機大幅度偏離航道，卻沒有任何機組員發現。

這起空難推動國際航空界大規模改革，包含美國將全球定位系統（GPS）開放民用，為商用航空提供更精確導航手段。國際民航組織（ICAO）也強化航線管理規定，確保航空公司遵守領空使用規範。

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