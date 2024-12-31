美2客機險跑道相撞！　塔台急喊：停下、停下、停下

▲美國27日發生2架飛機險些相撞事故。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

南韓濟州航空29日才發生179死重大空難，美國洛杉磯又傳出2架客機險些相撞的重大意外。一架載有大學籃球隊的私人飛機27日在洛杉磯國際機場差點撞上一架正在起飛的航班，嚇得塔台連續3次大喊「停下」，才沒造成恐怖悲劇。

據《獨立報》報導，這起事件發生於12月27日。據美國聯邦航空管理局（FAA）的說法，當天下午4時30分左右，Key Lime Air 563航班準備穿越一條跑道時，塔台發現有第2架飛機正在該跑道起飛，緊急發出「停下、停下、停下」的指令，要求563航班急停，以避免可能的碰撞事故。

事件中，Key Lime Air 563航班未越過跑道邊緣線，但這一驚險場景已被發布在社交媒體上，引發廣泛關注。報導稱，這架載著岡薩加大學男子籃球隊的私人飛機，當天剛從華盛頓州抵達洛杉磯，他們次日將與加州大學洛杉磯分校（UCLA）進行比賽。

岡薩加大學在一份聲明中表示，期待進一步了解事件細節，並感謝事件能以所有人安全為結局。一名飛機觀察員表示，他從未見過塔台以如此緊急的口吻下達指令，凸顯事態的危急程度。FAA發布聲明證實，事件中的2架飛機保持了安全距離，未越過跑道邊緣，而塔台的迅速反應成功防止了可能的重大事故。目前，FAA正在深入調查此次事件。