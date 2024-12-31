「4.3億珠寶精品」被偷光！ 倫敦驚天竊案　600多萬愛馬仕包也丟了

▲除了多款訂製珠寶，價值15萬英鎊的愛馬仕鱷魚皮凱莉包也失竊。（圖／翻攝倫敦警察廳，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦一間民宅發生驚天竊盜案，被偷走的物品包括一系列訂製珠寶、愛馬仕（Hermes）精品包包，總價值預估高達1040萬英鎊（約新台幣4.3億元），被形容為英國最大宗的住家竊盜案。

CNN報導，倫敦警察廳30日在記者會上證實，12月7日下午5時左右，本案發生在Avenue Road的一間民宅，而這裡正是倫敦最精華的地段之一。

失竊物品有價值15萬英鎊（約新台幣618萬）的愛馬仕鱷魚皮凱莉包、現金1.5萬英鎊（約新台幣61.8萬）、1040萬英鎊的訂製珠寶。

其中，失竊珠寶包括一枚10.73克拉的格拉夫（Graff）鑽戒、兩枚戴比爾斯（De Beers）的蝴蝶鑽戒、一枚3.03克拉鑽戒、一枚海藍寶石戒指、一個愛馬仕手環，上面還寫著「Shafira」的字樣。

此外，還有瑞士精品「蕭邦」（Chopard）的鑽石耳環，以及法國精品「梵克雅寶」（Van Cleef & Arpels）的多款珠寶。

根據警方說法，當時沒有人在家，一名「20、30歲的白人男性」從二樓窗戶進入，他頭戴棒球帽，身穿深色帽T與工裝褲，犯案期間遮住了臉部。



負責調查案件的警官羅伯茨（Paulo Roberts）說，「這是一起明目張膽的犯罪，嫌犯攜帶不明武器進入私人房產，侵犯受害者的住宅。嫌犯偷走了價值1040萬英鎊的珠寶，其中大部分都是有情感意義、設計獨一無二的，因此很容易被辨識出來。」